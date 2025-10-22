芸能事務所「LDH」が22日、公式サイトを更新。同社所属の「LDH SCREAM」の航生の活動休止を発表した。

「いつもLDH SCREAMへの温かい応援をいただき、誠にありがとうございます」と書き出し、「この度、LDH SCREAMの航生が体調不良のため活動を一時休止し、治療と療養に専念することとなりました」と発表した。

「日頃より応援してくださっている皆さまには、突然のご報告となりましたことを心よりお詫び申し上げます」とつづった。

「弊社といたしましては、本人の体調回復を最優先に、スタッフ一同サポートしてまいります。活動再開の時期につきましては体調が整い次第、医師の判断を踏まえ、本人と相談のうえ段階的に活動へ合流してまいります」と報告。「応援してくださる皆さま、関係者の皆さまにはご心配とご迷惑をおかけいたしますが、温かく見守っていただけますと幸いです。今後とも変わらぬご声援のほど、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

LDH SCREAMはLDH初のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」のチーム。チームオーナーを「EXILE」HIRO、ディレクターを「EXILE」NAOTOが務める。オーディションでメンバーを募集し、今年7月にメンバー13人を決定した。しかし、先月28日に選出メンバーだった鳥居大和・山田悠世・森崇晃が契約取りやめとなった。