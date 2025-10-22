22日（水）の関東は12月並みの寒さ。南西諸島では、大雨災害に厳重な警戒が必要です。

＜22日（水）の天気＞

活発な秋雨前線の影響で、南西諸島〜伊豆諸島で雨が強まり、南西諸島では激しい雨や非常に激しい雨が降っています。午後も大雨が続くことで総雨量が多くなり、大雨災害の危険度が高まりそうです。伊豆諸島でも、これまでの大雨で地盤がゆるんでいる上に断続的な雨となるため、土砂災害に警戒が必要です。

・予想24時間降水量（23日朝まで、多いところ）

九州南部・奄美 180ミリ

沖縄 150ミリ

伊豆諸島 80ミリ

北海道は寒気の影響で、午後も北部を中心に雪やみぞれのところがあるでしょう。本州日本海側では次第に日差しが届いてきていますが、太平洋側では沿岸部を中心に冷たい雨が続く見込みです。

＜予想最高気温（前日差）＞

太平洋側では平年より大幅に低く、関東南部では12月中旬並みのところがあるでしょう。朝から晩まで冬用のコートが必要です。

札幌 12℃（＋2）

仙台 15℃（-1）

新潟 17℃（＋1）

東京 14℃（-3）

名古屋 17℃（-2）

大阪 16℃（-3）

鳥取 19℃（＋1）

高知 16℃（-8）

福岡 20℃（-3）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

23日（木）と24日（金）は晴れて気温が大幅アップ。25℃以上の夏日になるところがありそうです。25日（土）は再び下り坂で、26日（日）は雨のところが多くなりますが、気温の高い状態が続く見込みです。沖縄では25日（土）まで雨が続くでしょう。

■北日本・東日本北海道は天気が周期的に変わり、24日（金）・25日（土）は晴れ間がありますが、26日（日）以降は雨や雪が降る見込みです。札幌は27日（月）の夜から一段と冷え込み、初雪になるかもしれません。関東や東海では23日（木）・24日（金）は晴れて寒さがゆるむ見込みです。土日はくもりや雨になりますが、気温は20℃前後で比較的過ごしやすいでしょう。