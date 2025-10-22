ABEMAは22日、オリジナル恋愛リアリティーショー「隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-」を、11月9日夜9時から放送することを発表。女優の前田敦子（34）が初めて恋愛リアリティーショーのMCを務めることが決定した。

前田は「妊娠中からハマっていた…うれしい」と念願の出演だったことを告白。お笑いタレントの陣内智則（51）とタレントの藤田ニコル（27）もともに司会を務める。

同シリーズは、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。2年ぶり5シーズン目となる人気企画。

初めて恋愛リアリティーショーのMCを務める前田は、「妊娠中から恋愛リアリティーショーにハマっていて、ピザとポテチを片手に見ていました（笑い）。いつか参加してみたいなって思っていたので（就任が決まって）すごくうれしかったです！」と喜びを吐露。「参加者それぞれの心情が分かるから、すごく勉強になりました。人間の心理が面白いです」と声を弾ませた。

陣内は「生々しい恋愛事情を見られるので、今ちょっとうまくいってない恋人同士が見るのは、すごく刺激的になるんじゃないかな」とコメント。藤田は「元カレ、元カノが見える範囲にいる中で恋愛しなきゃいけないので、感情の上げ下げが激しくてすごくドキドキする」と語り、複雑に揺れ動く参加者たちの心情に共感を寄せた。