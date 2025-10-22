【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は２１日、自身が意欲を示していたロシアのプーチン大統領との早期の会談について、当面見送る考えを示唆した。

ロシアが和平に向けて歩み寄る姿勢を示さず、会談しても進展が見込めないと判断しているとみられる。

トランプ氏はホワイトハウスで記者団に「無駄な会談はしたくない」と述べ、会談実現の環境が整うのを見極める考えを示した。「無駄」の理由については語らず、「たくさんのことが起きている」と述べるにとどめた。情勢が変わる可能性もあるとして「我々の対応については２日以内に明らかにする」とも語った。

ホワイトハウス当局者は２１日、米露首脳の会談について、「近い将来には予定されていない」と本紙に明らかにした。

トランプ氏は１６日のプーチン氏との電話会談後、「おそらく２週間以内」にハンガリーで対面での首脳会談を実施する方針を打ち出していた。

これを受け、ルビオ米国務長官とセルゲイ・ラブロフ露外相が２０日に電話会談したが、露側はトランプ氏が示した現状の戦線での停戦案に難色を示していた。

一方、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２１日、Ｘ（旧ツイッター）で、トランプ氏が巡航ミサイル「トマホーク」の供与に慎重姿勢を示したことを踏まえ、「ロシアは長距離兵器が差し迫った問題でなくなり、外交（での解決）への関心を失った」と述べ、対露圧力が和平につながると改めて訴えた。