ハマスによる拘束中に死亡したアリエ・ザルマノビッチさんの遺体が返還された/Hostages and Missing Families Forum

（ＣＮＮ）２０２３年１０月にイスラエルから連れ去られた人質のうち、最高齢の男性を含めてさらに２人の遺体が２１日、パレスチナ自治区ガザ地区のイスラム組織ハマスから返還された。

イスラエル軍によると、同日遺体が返還された２人はアリエ・ザルマノビッチさんとタミル・アダールさんと判明した。

ザルマノビッチさんはイスラエル南部のキブツ（農業共同体）・ニールオズにある自宅で２０２３年１０月７日に拉致されて拘束され、同年１１月１７日、８５歳で死亡したと推定されている。

支援団体などによると、ザルマノビッチさんはハマスに拉致された人質の中で最高齢だった。ニールオズの創設者の１人で、「自分のためには何も求めない、タフで謙虚な男性」だったという。

イスラエル軍によれば、もう１人のアダールさんも同じキブツの出身で、ハマスの襲撃からキブツを守ろうと戦って命を落とし、遺体がガザへ持ち去られた。当時３８歳だった。

２人の棺（ひつぎ）は２１日未明、イスラエルに到着し、国立法医学研究所で身元確認と死因解明が行われた。

今月９日の停戦合意に基づき、死亡した人質の遺体がイスラエルに返還されたのはこれで１５人目だった。ハマスは２８人の遺体を返還することになっている。

しかしイスラエルの情報機関は、ハマスが死亡した人質全員の遺体を発見して返還することは不可能かもしれないとの見方を示している。