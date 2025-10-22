25周年【マルティニーク】の限定コレクションとフレンチシックなスタイリングをご紹介

良質なオリジナルアイテムに加えて世界中から集めたインポートアイテムをセレクトショップとして提案し続けている【martinique（マルティニーク）】が「25周年」を迎えました。マルティニークは、フレンチシックやトラッドをベースにハイクラスのスタイリングを提案する人気ブランド。そこで、2025年秋冬コレクションアイテムや『25周年スペシャルアイテム』を使ったトレンドスタイルをプレスの岩永梨花さんに解説してもらいました。

「ボルドー」を効かせたシーズンムード高める軽やかなシアーシャツスタイル

シアーシャツ\26,400・スカート\20,900（マルティニーク）・STRINGARTのシューズ\39,600 ・VALESQUEバッグ\39,600（マルティニーク）

秋らしいカラーリングが魅力のオーバーサイズで仕上げたシアーチェックシャツにシアータイトスカートを合わせた、気温調節もしやすい軽やかなスタイリングです。

岩永梨花さん「ボルドーカラーのニットを腰高め位置に巻き、ソックスと色味をリンクさせてスタイリングのポイントに。カラーニットはコーディネートの差し色に最適です。赤いリップのようにコロンと可愛い巾着バッグを添えました。もっと寒くなってきたらシャツにニットを重ねたり、カラータイツやブーツを合わせたり、気温に合わせて変えられるアイテムに注目しています」

25周年記念で登場！ 【マッキントッシュ】のシグネチャーモデル「HUMBIE（ハンビー）」コートを主役に

MACKINTOSHのハンビーコート\253,000・TU ES MON TRESORのデニムパンツ\41,800・A VACATIONのバッグ\62,700・HEWNのシューズ\62,700

【マッキントッシュ】で人気の「ハンビー」のAラインシルエットはそのままに、女性らしいスリムモデルで仕上げた高級感あふれるウール素材のコートを主役にしたスタイリングです。コートの素材は、上質な原料を使用したダブルフェイスのウールメルトンで、ウールコートとは思えないほどとっても軽やかな着心地が特徴。このコートは着丈を5cm伸ばした別注アイテムで、「マルティニーク」25周年記念限定アイテムとして登場しました。ライトベージュコートのボタンは艶やかなゴールドで仕上げてスタイリングのポイントに。

岩永梨花さん「コートの色味のライトベージュに合わせて、【TU ES MON TRESOR （トゥ エ モン トレゾア）の別注カラーデニムパンツを合わせました。このデニムはシルエットがとても綺麗で、ほんのり黄身がかったライトグレーはデニムが苦手の方にも挑戦しやすい色味だと思います。今季人気のレオパード柄バッグをポイント使いに。レオパード柄も小物なら取り入れやすいです」

ライトベージュとネイビーの２色展開です。ネイビーにはシルバーボタンが施されています。

フランス「BOURRIENNE（ブリエンヌ）」の濃紺ボウタイシャツに注目

BOURRIENNEのシャツ\86,900・TU ES MON TRESORのデニムパンツ\41,800

フランス王族ユーグ・カペーの子孫にして実業家のシャルル・ベグベデが2017年に創設したシャツブランド「ブリエンヌ」の華やかなボウタイブラウスをメインに使用したコーディネートです。ブリエンヌはホワイトのハイクオリティシャツのみを展開するブランドですが、今回25周年を記念してマルティニークのブランドカラーである【ネイビー】を別注しました。深みのある【濃紺】がエレガントでスペシャルな１枚に仕上がっています。

岩永梨花さん「胸元の大きなリボンと、バッグスタイルで魅せるたっぷりと入ったギャザー、袖口のベルスリーブがとても華やかなブラウスです。パンツスタイルではリボンをきっちりと結んだり、レディなスカートスタイル合わせでは垂らしたり、アレンジを楽しんでいただけます。ブランドカラーの濃紺は、オケージョンニーズにも対応いただけて好評です」

裾にマルティニークの「ｍ」刺繍を入れてもらったスペシャルなモデルです。

「MADISONBLUE（マディソンブルー）」コラボジャケットを合わせたマニッシュでエレガントなスタイリング

MADISONBLUEのジャケット\143,000・中に着たシャツ\33,000・スカート\35,200（マルティニーク）・NEBULONI E.のシューズ\64,900

長年愛されるエレガントな服を提案するブランド【マディソンブルー】のアイコンでもあるネイビーブレザー「ブリーカー」を使ったコーディネートです。「ブリーカー」の名前の由来はNYのブリーカー・ストリートからなのだとか。クラシカルなテーラード仕上げで、「マディソンブルー」でずっと愛されている名品です。

岩永梨花さん「白シャツと合わせてクラシカルに。ブレザーはストンとしたメンズライクなシルエットなので、ハリ感とボリュームのあるブラックスカートを合わせてレディシックなスタイリングに仕上げました。ジャケットは濃紺なのでブラックとも相性抜群です」

アイコニックなレッドの裏地を活かし、袖口を折り返してスタイリングの差し色にしています。ジャケットのポケットのフラップ下には“BONJOUR” というホワイト刺繍を添えた、遊び心のある特別仕様です。

「MADISONBLUE（マディソンブルー）」との25周年コラボシャツにも注目

MADISONBLUEのシャツ\77,000

デザイナー兼ディテクターの中山まりこさんが展開する「マディソンブルー」との25周年記念コラボレーションアイテムでは、先に紹介したジャケットに加えてメンズライクなハンプトンシャツも要チェックを。こちらは、ブランドを立ち上げる前からメンズのワークシャツを愛用していたという中山さんだからこそできる極上の仕上がりです。ハリと光沢感のある上質なウールを使用し、さらっとした着心地が魅力。１度袖を通すとその快適さの虜になります。カーディガンのように羽織ったり、レディなスカートにINしてもサマになるデザインです。

袖を折り上げ、クシュっとたくしあげることを前提としてデザインされたシャツは、袖口に女性らしいパール調ボタンとアルファベット刺繍をさりげなくあしらっているのも特徴です。左胸のポケットにはペン刺しが施された、ワーキングシャツベースですが、パールボタンなどでレディ感をほんのりとプラスしており、おしゃれ心をくすぐります。

今回は、25周年を迎えた【martinique（マルティニーク）】の着こなしのヒントがたくさん詰まったフレンチシックなスタイリングを紹介しました。長く愛されるブランドだからこそ叶う、おしゃれ気分をワンランクアップさせるアイテムたちは要チェックです。

Photograph：yuumi hosoya

senior writer：Eiko Yanagibori