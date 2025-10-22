ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢WSÀèÈ¯ÅÐÈÄÉâ¾å¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¹âÆ¡¡4ÀÊÏ¢ÈÖ616Ëü±ß¡¢2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì·èÄê¤Î²ÄÇ½À
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÆüËÜ»þ´Ö25Æü³«Ëë
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡Ë¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡õ2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤¬·èÄê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë28Æü¡ÊÆ±29Æü¡Ë¤ÎÂè4Àï¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡WS¤ÎÂè1¡¢2Àï¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎËÜµò¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤Ç³«ºÅ¡£3¡Á5Àï¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤¤6¡¢7Àï¤ÏºÆ¤Ó¥È¥í¥ó¥È¤ËÌá¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂè1Àï¤ÎÀèÈ¯¤¬¥¹¥Í¥ë¡¢Âè2Àï¤¬»³ËÜÍ³¿¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±¤¸ÊÂ¤Ó¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±ÍÍ¤ËÂçÃ«¤ÏWS¤Ç¤â28Æü¡ÊÆ±29Æü¡Ë¤ÎÂè4Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï´û¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢MLB¤Î¸ø¼°ºÆÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Î4ÀÊÏ¢ÈÖ¤¬¡¢ÆüËÜ»þ´Ö22Æü¸áÁ°11»þ30Ê¬¤Î»þÅÀ¤Ç4Ëü805¥É¥ë¡ÊÌó616Ëü±ß¡Ë¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1ÀÊ¤¢¤¿¤êÌó154Ëü±ß¤À¡£Â¾¤Ë¤â1Ëü¥É¥ë¡ÊÌó151Ëü±ß¡ËÄ¶¤¨¤ÎÀÊ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Âè4Àï¤ÏÀ¤³¦°ì¤¬·è¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤â¹â¤¤¡£
