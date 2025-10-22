こりゃ来客に喜ばれちゃうーーッッ！【コストコ】ティータイムが華やかになる♡「スイーツ」

お客さんへのお茶請けには【コストコ】の「スイーツ」を選びませんか？ 食卓が華やぐ、ティータイムにぴったりなスイーツが揃っている様子。何種類か買って、アフタヌーンティー風におもてなしするのも良さそうです。今回はレモン味のマドレーヌやマンゴー系ケーキなど、イチオシのスイーツをご紹介します。

ホワイトチョコをコーティングした「レモンマドレーヌ」

バイカラーの華やかなビジュアルが映えるおしゃれなこちら。レモン味に仕上がったマドレーヌには、インスタグラマー@hirokostyle33さんいわく「ホワイトチョコ」をコーティングした贅沢仕様です。1パック12個入りで、人が集まる来客時にもうってつけ。甘さと爽やかさのバランスの取れた味わいが楽しめそうです。

2種類のクリームを重ねた「マンゴークランチーヨーグルトケーキ」

華やかにデコレーションされた美しいケーキ。マンゴーの鮮やかな色味が映える一品に仕上がっており、少しずつカットして食卓に出せば、お客さんにも喜んでもらえそうです。@hirokostyle33さんによると「アーモンドケーキ」を土台に「マンゴークリーム」や「ヨーグルトクリーム」を重ねているのだとか。柔らかな口当たりと、マンゴーのトロピカルな味わいにお腹も心も満たされそう。

2本セットで楽しめる「米粉のスイスロール イチゴ & チョコ」

こちらもカットしてシェアできる、お茶請けにも良さそうなロールケーキ。イチゴとチョコの2本セットで、断面のうずまきやクリームの色味が映える華やかなビジュアルに仕上がっています。イチゴ味の方には@hirokostyle33さんいわく「いちごソースと、小さ～い果肉」が入っているプチ贅沢仕様。米粉ならではのモチモチとした食感が楽しめて、ほどよい食べ応えも感じられそうです。

コロンとしたフォルムが可愛い「ベニエ ココアヘーゼル / パッションフルーツ」

コロンとしたフォルムと、2色の華やかな色味が映える可愛らしいベニエ。ココアヘーゼルとパッションフルーツがセットになっており、食べ比べも楽しめます。小さいサイズ感も相まって、来客用のおやつとしても気軽に食べてもらえそう。1パックに25個入りの大容量で、冷凍庫でストックしておくのも良さそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hirokostyle33様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino