ニューカッスルGKニック・ポープがアシスト

イングランド1部ニューカッスルは現地時間10月21日にUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズの第3節でポルトガル1部ベンフィカと対戦し、3-0で勝利を収めた。

イングランド代表GKニック・ポープが自陣のペナルティーエリアから相手陣内へと届く“長距離スロー”で得点を演出した。

1点リードで迎えた迎えた後半25分だった。守護神のポープは手にしたボールをペナルティーエリアライン際から前線へスローイング。投げ出されたボールはハーフウェイラインを超え、走り込んでいたMFハーヴィー・バーンズへと渡った。途中出場の27歳はそのままドリブル持ち込み、右足でフィニッシュを決めた。

およそ40mの長距離スローでのアシストはCL公式Xの「火曜日のゲームで生まれたスペシャルなアシスト」集のハイライトにも収録されるなど、注目を集めている。英メディア「スポーツ・バイブル」でも「ニック・ポープが驚異的なアシスト」「今季最高のアシストにニューカッスルファンも衝撃」と報じていた。

ニューカッスルは終盤にもバーンズが得点を奪い、3-0で快勝。守ってもベンフィカ相手にクリーンシートを記録したポープは攻守に奮闘し、チームに白星をもたらしていた。（FOOTBALL ZONE編集部）