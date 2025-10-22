ネット動画アプリに多数対応！ハイセンスジャパン 4K液晶テレビ「A6Rシリーズ」

総合家電メーカーのハイセンスジャパンが、BS／CS4Kチューナー内蔵の液晶テレビ「A6Rシリーズ」を2025年10月下旬より発売します。

国内外で人気のネット動画アプリに多数対応するほか、スマートフォンの画面をテレビに映し出す「スクリーンシェア」など、便利な機能が満載です！

ハイセンスジャパン 4K液晶テレビ「A6Rシリーズ」

ハイセンスから、リビングエンターテインメントを充実させる新シリーズ「A6Rシリーズ」が登場します。

多彩なネット動画コンテンツへの対応、スマートフォンや各種機器との連携機能、ゲームを楽しむための機能などを搭載した、多機能4K液晶テレビです。

高画質・高音質技術も満載で、あらゆるコンテンツをより美しく、臨場感豊かに楽しめます☆

お好みのネット動画コンテンツを存分に楽しむ

「A6Rシリーズ」は、ネット動画アプリに多数対応！

最初から内蔵されているため、ダウンロードの手間なく世界中のエンターテイメントを楽しめます。

リモコンには観たい動画配信サービスをダイレクトに選べる「VODダイレクトボタン」を12個搭載。

テレビ電源オフの状態からでも、ボタン一つで選択したネット動画画面が起動します！

また、「VIDAA OS」により、よく使うアプリのアイコン並び替えカスタマイズや、おすすめコンテンツ表示、コンテンツ検索も可能です。

さらに、「VIDAA Voice」搭載で、声によるテレビ操作や動画検索も行えます。

※別途契約が必要なサービスがあります。

様々な機器と繋いで楽しむ

スマートフォンの画面をテレビに映し出し、みんなで共有できる「スクリーンシェア」機能を搭載！

Apple製デバイス向けの「Apple AirPlay2」と、Android(TM)デバイス向けの「Anyview Cast」に対応しています。

リビングの本機に接続したHDDで録画した番組を、別の部屋の対応テレビで楽しめる「Anyviewホームサーバー機能」も便利です。

ワイヤレスヘッドホンなどを接続できる「Bluetooth対応」で、夜間でも音漏れを気にせず楽しめます。

接続したヘッドホンとテレビスピーカー両方から音を出せる「音声同時出力」も可能です。

リモコンもBluetooth対応なので、テレビとの間に障害物があっても操作できます。

最新ゲーム機に対応する「HDMI2.1」ポートを2個搭載し、繋ぎ替えの手間を省けます。

スマートスピーカー連携(Alexa／Apple Home対応)や、ハイセンス生活家電を操作できる「Connect Life」も搭載しています。

ゲームを楽しむ機能

ボタンを押してから表示されるまでの遅延が少ない「低遅延対応ゲームモード」を搭載！

FPSや格闘ゲームなど、判定にシビアなゲームに最適です。

接続された入力機器情報に連動し、自動で低遅延モードに切り替える「ALLM対応」も備えています。

HDMI 2560×1440 60p出力のPCゲームにも対応し、高精細なゲームを大画面で楽しめます。4K入力も可能です。

ちらつきやカクツキを抑える「HDMI2.1入力対応」で、ストレスフリーなゲームプレイを実現します☆

高画質技術

TVS社と共同開発した最新映像エンジン「HI-VIEWエンジンR」を搭載！

ネット動画に特化した高画質処理機能に対応し、地デジ放送からネット動画、ゲームまで、シーンに適した映像処理で美しい高精細画質を実現します。

「AIネット映像高画質処理」により、ネット配信コンテンツを分析し、色濃度や輝度などを最適化。

高いコントラストと自然な色彩で表情豊かに再現します。

斜めからでも見やすい「広視野角パネル」を採用（※50v型、43v型は高コントラストパネル）。

部屋の明るさを感知して輝度を自動調整する「環境光センサー」も搭載しています。

高音質技術

番組とCMの音量差などを自動調整する「オートボリューム」機能を搭載。

映画やドラマの大きな音を抑えつつ、聞き取りにくい声を適度に増幅します。

人の声を優先して聞き取りやすく再構築する「クリア音声」機能も便利です。

さらに、全音声帯域をフラットに整える「VIRフィルター」や、デジタル圧縮で失われた弱い信号を修復補償する「デジタルリマスター」も搭載し、クリアでディテール豊かなサウンドを実現します。

録画機能

市販のUSB HDD(ハードディスク)を接続して録画が可能です。

地デジ／BS／CSそれぞれにダブルチューナーを搭載し、番組視聴中に裏番組を録画できる「裏番組録画対応」

ドラマなどの連続番組を最終回まで自動で録画予約する「簡単連続録画予約」や、見たいシーンから再生できる「チャプター機能」も搭載しています。

※各録画機能の利用には、市販のUSBハードディスク接続が必要です。

その他

安心して製品を使用できるよう、ハイセンステレビ製品には「メーカー3年保証」が付いています。

リモコン裏面にはドット状の細かな凹凸をつける「裏面滑り止め加工」が施され、持ちやすさも向上しています。

多彩なネット動画への対応から、スマートフォン連携、ゲーム機能、そして高画質・高音質技術まで。

「A6Rシリーズ」は、現代のライフスタイルに求められる様々な機能をバランス良く搭載した4K液晶テレビです。

リビングでのエンターテイメント体験を、より豊かで便利なものにしてくれます！

ハイセンスジャパン株式会社の4K液晶テレビ「A6Rシリーズ」の紹介でした。

