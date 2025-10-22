FJネクストが、東京都葛飾区に分譲マンション「ガーラ・プレシャス四ツ木」(総戸数89戸)を建設中です。

2K・1DKの間取りで構成される「ガーラ・プレシャス四ツ木」は、2025年10月24日(金)より販売[申込受付]を開始します。

FJネクスト 分譲マンション「ガーラ・プレシャス四ツ木」

FJネクストから、新築分譲マンション「ガーラ・プレシャス四ツ木」が登場。

最寄りの京成押上線「四ツ木」駅から徒歩8分という利便性の高い立地に位置します。

都心へのスムーズなアクセスと、暮らしやすい住環境が魅力のマンションです☆

セキュリティや構造、住戸設備にもこだわり、快適な都市生活をサポートします。

物件概要

所在地：東京都葛飾区東四つ木4丁目775番1(地番)

交通：京成押上線「四ツ木」駅まで徒歩8分、京成押上線「京成立石」駅まで徒歩14分

構造・規模：鉄筋コンクリート造 地上7階

総戸数：89戸

間取り：2K・1DK

専有面積：25.51平方メートル

竣工：2026年1月下旬予定

売主：株式会社FJネクスト

ホームページ： https://www.gala-series.com/gp-yotsugi/

都心のさまざまな街と軽快に繋がるアクセス

最寄りの京成押上線「四ツ木」駅からは、都営浅草線への相互乗り入れにより、「日本橋」や「新橋」、「品川」などの都内主要エリアへダイレクトアクセスが可能です！

また、「押上〈スカイツリー前〉」駅で東京メトロ半蔵門線に乗り換えれば、「大手町」「永田町」「渋谷」へのフットワークも軽やかになります。

暮らしやすい住環境

「ガーラ・プレシャス四ツ木」の周辺は、商業施設や飲食店、公共施設、金融機関、各種医療施設といった日々の暮らしに欠かせない施設が充実しています。

緑に包まれた広々とした公園も点在するなど、利便性と快適さに包まれた暮らしやすい住環境が形成されています。

先進のセキュリティ・安全性

先進のカードキーシステムを導入し、オートロック・エレベーター・玄関と各住戸に入るまで3重の施錠で高い安全性を実現！

カードキーは財布にも入るスリムなデザインで、電波・磁気・結露などの影響を受けにくい仕様です。

玄関ドアには、シャッター付きドアスコープをはじめ、防犯用のドアロック部分カバー、強固な耐久性のドアガードなどを備え、セキュリティ面に配慮されています。

毎日の暮らしを支える確かな構造

プレボーリング拡大根固め工法により、杭径約600〜800mmの杭を18本構築し建物を強固に支えています。

居室内の遮音性に配慮し、すべての居室に二重床・二重天井構造を採用。

また、外の冷気が住戸内に伝わるのを軽減するため、室内側や最下階住戸のスラブ下、屋上部分に断熱材を効果的に配置しています。

マンションライフを手厚くサポート

入居者向けの専用窓口「ガーラコンシェルジュサービス」では、マンション生活における相談や要望に対応し、長く安心できる暮らしをサポートします。

また、全ての専有部に快適なインターネット接続環境(住戸内最大1Gbps)を提供。無線LAN環境でも利用可能です。

こだわりの住戸設備

システムキッチンには、Siセンサー付き2口ガスコンロ［グリル付き］、節水機能付きのシングルレバー混合水栓、耐震ラッチ付きキッチン吊戸棚などを採用し、機能性とデザイン性を両立。

バスルームには全戸にオートバスと浴室乾燥機を設置し、快適なバスタイムと便利な洗濯物乾燥を実現します。

住戸の水まわり空間は、バスルーム・パウダールーム・トイレ全てが独立プランとなっており、居住者のニーズに応える都市生活にふさわしい設えです☆

都心への軽快なアクセスと、充実した周辺環境が魅力の「ガーラ・プレシャス四ツ木」

先進のセキュリティや確かな構造、こだわりの設備が、快適で安心な都市生活をサポートします。

東京都葛飾区に誕生する、FJネクストの分譲マンション「ガーラ・プレシャス四ツ木」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 2025年10月24日(金)より販売[申込受付]を開始！FJネクスト 分譲マンション「ガーラ・プレシャス四ツ木」 appeared first on Dtimes.