USBポートも増設！フィールドスリー ASUSTOR NAS「DRIVESTOR Gen2シリーズ (AS1202T / AS1204T)」

ASUSTOR製品の代理店を務めるフィールドスリー株式会社が、NASの新製品「DRIVESTOR Gen2」シリーズを発表！

3.5インチドライブベイを2本備える「DRIVESTOR2 Gen2」(AS1202T)と、4本備える「DRIVESTOR4 Gen2」(AS1204T)の2モデルを、2025年11月4日(火)より販売開始します。

CPU性能が向上し、USBポートも増設された後継モデルです。

フィールドスリー ASUSTOR NAS「DRIVESTOR Gen2シリーズ (AS1202T / AS1204T)」

本製品は、従来モデル「DRIVESTOR2」(AS1102T)および「DRIVESTOR4」(AS1104T)の後継機種です。

CPUを「Realtek RTD1619B Quad Core 1.7GHz」へと強化し、従来比でさらに高いパフォーマンスとスムーズなデータ処理を実現！

強化されたiGPU搭載により、H.264およびAV1形式のリアルタイム4Kデコードに対応し、高精細動画もスムーズに再生可能です。

さらに、USB3.2 Gen1ポートを従来の2ポートから3ポートに増設し、拡張性と作業効率、システムの安定性が向上しています☆

DRIVESTOR2 Gen2 (AS1202T)

価格：32,000円(税込)

発売日：2025年11月4日(火)

仕様：

CPU: Realtek RTD1619B Quad Core 1.7GHz

メモリ: 1GB DDR4

ドライブベイ: 3.5インチ x 2

LANポート: 2.5ギガビットイーサネット x 1

USBポート: USB 3.2 Gen 1 x 3

3.5インチドライブベイを2基搭載したモデルです。

手頃な価格ながら2.5ギガビットイーサネットを搭載し、従来のギガビット機器と比べて2倍以上の性能向上を実現しています。

待機時はわずか20dBと非常に静かで、設置場所を選びません。

最新OS「ADM 5.0」を搭載し、セキュリティ機能も強化されています。

DRIVESTOR4 Gen2 (AS1204T)

価格：48,800円(税込)

発売日：2025年11月4日(火)

仕様：

CPU: Realtek RTD1619B Quad Core 1.7GHz

メモリ: 1GB DDR4

ドライブベイ: 3.5インチ x 4

LANポート: 2.5ギガビットイーサネット x 1

USBポート: USB 3.2 Gen 1 x 3

3.5インチドライブベイを4基搭載したモデルです。

基本的な機能やCPU性能はAS1202Tと同様で、より多くのストレージ容量を必要とするユーザーに適しています。

2.5ギガビットイーサネットによる高速なデータ転送や、静音設計、強化されたセキュリティ機能を利用できます。

Dr.ASUSTORによる状態監視や、Wake on LAN/WANによる省電力運用、EZ Syncによるデータ同期、Snapshot Centerによるデータ保護など、豊富な機能を搭載しています。

CPU性能の向上とUSBポート増設により、さらに使いやすくパワフルになった「DRIVESTOR Gen2」シリーズ。

2.5ギガビットイーサネット搭載で高速なデータアクセスが可能となり、家庭でのマルチメディア利用からSOHOでのファイル共有まで、幅広い用途に対応します。

静音設計や充実したデータ保護機能も魅力です。

フィールドスリーから発売されるASUSTOR NAS「DRIVESTOR Gen2」シリーズ (AS1202T / AS1204T)の紹介でした。

