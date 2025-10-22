DIS「韋駄天」でGlocal VPNが利用可能に！グローカルネット Glocal VPNサービス

グローカルネットは、ダイワボウ情報システム株式会社(DIS)が運営する販売店向けポータルサイト「韋駄天(iDATEN)」において、自社VPNサービス『かんたん・せんぞく固定IPアドレス付与』および『だれリモVPN』の取り扱いを2025年9月25日より開始しました。

これにより、DISの販売パートナーを通じて、より多くの企業へGlocal VPNシリーズの導入が可能になります。

グローカルネット Glocal VPNサービス

Glocal VPNシリーズは、法人・自治体・教育機関など幅広い分野で採用が進んでおり、累計1,200社以上、約20,000ユーザーに利用されています。

高い安定性とサポート体制が評価され、リモートワークや外部システム接続など多様な用途で活用されているVPNサービスです。

今回、DISが運営する販売店向けポータルサイト「韋駄天(iDATEN)」にて、2つの主要サービスの取り扱いが開始されました。

かんたん・せんぞく固定IPアドレス付与

Webページ： https://glocalnet.jp/lp/vpn_01/?press

『かんたん・せんぞく固定IPアドレス付与』は、VPNによる安全な通信と固定IPアドレスの付与を組み合わせたサービスです。

IPアドレス制限のあるクラウドサービスや社内システムなどへのアクセスが必要な場合に最適！

プロバイダの変更やネットワーク構成の見直しが不要で、現在のインターネット環境をそのまま活用できる手軽さも特長です☆

だれリモVPN

Webページ： https://glocalnet.jp/lp/vpn_remote/?press

『だれリモVPN』は、社外から社内ネットワークへ安全にアクセスできるリモート接続サービスです。

専用機器をオフィスのLANポートにつなぎ、利用するPCに専用ソフトウェアをインストールするだけで、簡単にリモートアクセス環境を構築できます。

ルーター設定などの専門知識は一切不要で、現在のオフィス環境を変えずに導入できる点が大きなメリットです！

DIS「韋駄天(iDATEN)」での取り扱い開始により、全国の販売パートナーを通じて、グローカルネットのVPNサービスがより導入しやすくなりました。

安全なリモートワーク環境の構築や、固定IPアドレスが必要なシステムへのアクセスにお悩みの方は、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

株式会社グローカルネットのVPNサービス『かんたん・せんぞく固定IPアドレス付与』と『だれリモVPN』が、DIS「韋駄天(iDATEN)」で取り扱い開始された紹介でした。

