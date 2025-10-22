消費者のリアルな声が明らかに！ちこり村(サラダコスモ) おせち料理に関する意識調査

岐阜・中津川ちこり村が、年末年始の食卓における「おせち料理に関する意識調査」を実施しました。

調査の結果、おせちを購入したことがある消費者の約半数が「味が濃い」「飽きる」といった理由で食べきれずに余らせた経験があることが明らかになりました。

ちこり村では、この課題に応える「薄味」で最後まで美味しく食べられる「田舎の手作りおせち」の予約を受け付け中です。

ちこり村(サラダコスモ) おせち料理に関する意識調査

年末年始の食卓を華やかに彩るおせち料理ですが、実際にはどれくらいの家庭で最後まで食べきられているのでしょうか。

今回の調査は、オンラインアンケート形式で全国の1,000名を対象に2025年10月14日から15日にかけて実施されました。

おせち料理に関する消費者のリアルな声が明らかになっています。

おせち購入者の約47％が「余らせた経験あり」

調査の結果、おせち料理を購入したことがある人のうち、「すべて食べきれず、余らせてしまった経験がある」と回答した人は469人(約47％)に上りました。

半数近くの家庭で、おせち料理が最後まで美味しく食べきれていない実態が浮き彫りになりました。

余らせる理由は「味が濃い・飽きる」が約46％

おせちを余らせてしまった理由として最も多かったのは、「味が濃い、くどい・同じ味で飽きた」という回答で、全体の約46％を占めました。

日持ちさせるための伝統的な濃い味付けや、似たような味付けの品が続くことが、現代の消費者の嗜好と食習慣に合わなくなってきている可能性を示唆しています。

次いで「量が多すぎる」という理由も多く挙げられました。

「薄味・完食」で課題解決！「ちこり村 田舎の手作りおせち」

予約受付期間：2025年9月14日〜 ※早割20%OFFは11月30日まで(なくなり次第終了)

予約方法：ちこり村本店オンラインショップ、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazon、dショッピング等

※12月6日までキャンセル無料

このような「味が濃くて飽きる」「量が多すぎる」といったおせちの悩みに応えるのが、ちこり村の「田舎の手作りおせち」です。

「薄味」で「飽きない」ことを強みとし、素材の味を活かしたやさしい味付けで、最後まで美味しく完食できると好評を得ています☆

【ちこり村のおせちが選ばれる3つの理由】

1. 楽天総合デイリーランキング10年連続1位！

多くのお客様に選ばれ続けている信頼と実績があります。

2. 最後まで美味しく完食できる！

やさしい味付けで「濃い味に飽きて余らせてしまう」という悩みを解消します。

3. 素材本来の風味と安心感！

化学調味料に頼らず、素材の風味と旨味を活かす調理を徹底。徹底した衛生管理のもと製造されています。

早割20%OFFは2025年11月30日までですが、すでに予定数を終了している商品もあるため、早めの予約がおすすめです！

冷蔵タイプ(エリア限定)のほか、全国発送可能な冷凍タイプも用意されています。

調査結果からもわかるように、伝統的なおせちの味付けに飽きてしまうという声は少なくありません。

素材の味を大切にした薄味仕上げの「ちこり村 田舎の手作りおせち」は、そんな現代のニーズに応える新しいおせちのかたちと言えるでしょう。

家族みんなで最後まで美味しく楽しめるおせちで、新年を迎えてみてはいかがでしょうか。

岐阜・中津川ちこり村による、おせち料理に関する意識調査と「ちこり村 田舎の手作りおせち」の紹介でした。

