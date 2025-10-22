これまでの歩みを振り返り、未来への新たな一歩を祝う場に！TKP創業20周年記念式典 レポート

ティーケーピー(TKP)が、創業20周年を記念する式典を2025年9月9日に開催しました。

会場となった千葉県のTKP東京ベイ幕張ホールには、全国から1,000名を超える関係者や取引先が集まり、TKPの20年の節目を盛大に祝いました。

式典の様子をレポートします！

TKP創業20周年記念式典 レポート

貸会議室事業などを展開するTKPが、創業20周年を迎えました。

千葉県のTKP東京ベイ幕張ホールで開催された記念式典は、華やかで熱気にあふれた雰囲気の中、TKPのこれまでの歩みを振り返り、未来への新たな一歩を祝う場となりました。

河野社長による感謝と未来へのスピーチ

式典の冒頭、代表取締役社長の河野 貴輝氏が登壇。

創業からの20年を振り返り、「リーマンショック、東日本大震災、コロナなど数々の試練を“ピンチはチャンス”と捉えて挑戦し続けてきた。ここまで成長できたのは皆さまのおかげ」と、関係者への深い感謝の意を表明しました。

さらに、「これからの10年、20年も共に歩んでいきたい」という力強い言葉で、未来への決意を語りました。

政財界からの祝辞

式典には政財界を代表する多くの来賓が出席し、祝辞を述べました。

元内閣総理大臣・菅 義偉衆議院議員は、コロナ禍でのワクチン接種会場確保におけるTKPの協力に感謝の言葉を述べられました。

加藤 勝信財務大臣も登壇し、祝意を表しました。

元経済産業大臣 西村 康稔衆議院議員からも、お祝いの言葉が贈られました。

株式会社三井住友銀行 頭取 福留 朗裕氏も、TKPの20周年を祝福しました。

株式会社みずほ銀行 頭取 加藤 勝彦氏からも、お祝いのメッセージが述べられました。

株式会社幻冬舎 代表取締役社長 見城 徹氏も祝辞を述べました。

楽天グループ株式会社 代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史氏といった経済界のリーダーからも、TKPの功績を称える言葉が続きました。

ビデオメッセージによるエール

会場には、岩屋 毅外務大臣からのビデオメッセージが上映されました。

小泉 進次郎農林水産大臣からも、温かいメッセージが寄せられました。

小池 百合子東京都知事もビデオメッセージで登場し、祝意を述べました。

株式会社エイチ・アイ・エス 最高顧問 澤田 秀雄氏からのメッセージも紹介されました。

株式会社ニトリホールディングス 代表取締役会長 似鳥 昭雄氏からもエールが送られました。

このほか、大分県知事 佐藤 樹一郎氏、広瀬 香美氏からもビデオメッセージが寄せられ、TKPへの期待や今後の飛躍への応援メッセージが会場に届けられました。

寄せられた祝辞やメッセージからは、TKPがこれまでに築き上げてきた信頼の大きさがうかがえました。

華やかな鏡開き

祝辞に続いて、ご来賓35名が壇上に並び、盛大な鏡開きが行われました！

河野社長の掛け声とともに一斉に樽が割られると、会場は大きな拍手と歓声に包まれ、和やかで華やかな雰囲気に。

参加者全員でTKPの20周年の門出を祝う、印象的な瞬間となりました☆

TKPの歴史を振り返る特別対談セッション

次に行われたのは、TKPの歴史を支えてきた方々との特別対談セッションです。

伊藤忠商事株式会社 元会長・名誉理事でTKP社外取締役の小林 栄三氏、カブドットコム証券(現 三菱UFJeスマート証券)社長であった齋藤 正勝氏、元イーバンク銀行(現 楽天銀行)副社長 若山 健彦氏といった、TKP創業前から関わりの深い方々が登壇。

創業当時の貴重なエピソードが披露されました。

さらに、アパホテル株式会社 取締役社長でTKP社外取締役の元谷 芙美子氏も登壇。

株式会社三井住友銀行 副会長 神元 浩行氏も、対談に参加しました。

APAMAN株式会社 代表取締役社長 大村 浩次氏といった各界を代表するゲストも加わり、それぞれの時代の挑戦や転機について語られました。

「こんな想い出があったんだ！」という発見や、リアルなエピソードに、会場全体が共感と感慨に満ちた時間となりました。

感動のフィナーレ！感謝のミュージカルセレクション

式典の最後を飾ったのは、『レ・ミゼラブル』の劇中歌を中心とした「TKP20周年！感謝のミュージカルセレクション」

力強い歌声が会場に響き渡り、TKPのロゴに込められた「情熱」と「革命」の意味と重なり合うような、感動的なフィナーレとなりました！

参加レポート

今回の式典に参加し、TKPが20年間で築き上げてきたものが、単なる事業の成功だけでなく、多くの人々との強固な「つながり」や「信頼」であることが強く感じられました。

数々の困難を乗り越え、“ピンチをチャンス”に変えてきた挑戦の歴史と、これから先の未来に向けた熱い想いが伝わる、素晴らしい式典でした。

創業から20年という節目を迎え、多くの祝福と期待の声に包まれたTKP。

これまでの歩みを糧に、これからの10年、20年と、さらなる飛躍を遂げていくことでしょう！

千葉・TKP東京ベイ幕張ホールで開催された「TKP創業20周年記念式典」のレポートでした。

