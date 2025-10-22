１１人組グローバルボーイズグループ・ＩＮＩのインタビュー企画、第１０弾はグループの精神的支柱でマルチな才能を持つ西洸人（２８）。先月のバンテリンドームナゴヤでの３ＤＡＹＳ公演については「こだわったのは藤牧京介とのユニットだった」と振り返った。ツアーが一段落した後、音楽修業のために渡米し「音楽漬けで充実した日々を過ごせた。この経験を生かしたい」とも。大学進学を断念し、プロダンサーを目指した時の親子の葛藤や音楽制作への意欲、メンバーの話なども聞いた。

西はドーム公演で藤牧とのユニットにも注力していたという。ユニットステージのオープニングで、２人は爆発音とともにバイクに乗って登場し、３０人のダンサーを引き連れて「Ｄｉｒｔｙ Ｓｈｏｅｓ Ｓｗａｇ」を披露。圧巻のステージでファンの度肝を抜いた。

「藤牧とのステージは、演出や振り付けなどいろいろ携わらせていただきました。自分の中でイメージしていたモノがあったので、普段は行かないような制作段階のリハから仕事終わりに行って、振付師さんと意見交換をしながら作りました。この曲をやりたいと提案したのは藤牧で、そこから音源のアレンジやステージの演出は僕がアイデア出しをして、お互いの良さを生かしつつ、会場が盛り上がれるようにいろいろ試行錯誤して、当日まで作り込みました」

―やってみてどうだった。

「イメージ通りのモノができて安心しました。お互い違うようで似てるところがあると思っていて、それが存分に発揮できたんじゃないかと思います。ドーム公演だけではもったいないと感じてしまうくらいだったので、何か形に残るものでまた藤牧とやりたいなと思いました（笑）」

アリーナツアーの香川公演後、西は音楽の勉強をするために渡米した。

「ラップや楽曲制作を学びたくて、ＬＡ（ロサンゼルス）とマイアミに行きました。現地ではいろんなプロデューサーの方とセッションしたり、ゼロから曲を作りました。昼の１２時にスタジオに入って、帰るのは夜の１１時ぐらい。ぶっ倒れるように寝て、朝の６時７時ぐらいに起きて、前日に作った曲の練習をしてからスタジオに行く感じでした。１０日ぐらいでしたがすごい貴重な経験で、これをすぐにでも生かしたいです」

高１の時、サッカー部をやめてからプロダンサーを目指した。一方で学業にも力を入れていたそうだ。

「大学に進学しようと思って、勉強も結構頑張って指定校推薦を取りましたが、なぜか面接と小論文で落ちました。前代未聞だったみたいです（笑）。推薦に落ちた時点で頭はダンス一色で『一般入試で大学に行っても俺の進路はダンスしかない。大学で使う時間と金を全部ダンスに使ってみたい』と半ば開き直っていましたね。当然、親は『大学に行け』で、家の壁に穴が開くぐらいの大げんかをして『もう家を出ろ』ってなりました」

独立してから貧乏生活が続いたが、度重なるピンチを救ったのは両親だった。

「一人暮らしをしてからお金もたまらなくて、何回も電気や水道は止まりました。その度に親に助けてもらいました。最初は反対していた親も自分がアーティストさんのバックダンサーをやるってなったら、見に来てくれるようになりました。ありがたいですね。だから恩返しがしたいです」

プロダンサーで一本立ちした後、楽曲制作に加えてラップにも挑戦。マルチに音楽を表現する方法を探していた時に知ったのが「ＰＲＯＤＵＣＥ １０１ ＪＡＰＡＮ ＳＥＡＳＯＮ２」（日プ２）だった。

「曲を作り始めた２１、２２歳ぐらいの頃に『ラップもしたい』というのもあって、とりあえず（詞やビートを）書いたりしてました。といっても一気にそっちに振り切るより『ダンスもできて、音楽にもっと携わりたい』と思っていた時に目にしたのが日プ２です。結成されるグループではダンスも作曲もできて、もっと音楽に深く入り込めると思って挑戦しました」

オーディションで６位とメンバー入りを果たし、デビュー後は日本レコード大賞で新人賞を受賞。その後も順調にキャリアを重ね、今年はＮＨＫ紅白歌合戦やレコード大賞も視野に入りそうだ。

「出たい気持ちはあります。ＭＩＮＩ（ファンの総称）の方への恩返しにもなりますから。ただそれを狙いにいくより、まずは僕らがどれだけいいパフォーマンスができるかが大事。普通に自分たちのカッコよさを追求して、それで（紅白やレコ大に）呼ばれるのが最高だと思っています（笑）」

一度決めたらブレずに高いレベルまで追い求める。まさに職人かたぎを持つ究極のゼネラリスト。彼の生きざまから目が離せない。（ペン・国分 敦）

◆西洸人が見たメンバー◆

▼池崎理人（２４）「理人はイケメンでめっちゃ繊細。最初からタメ口だけど、年下組がそういうふうに接してくれるのはすごいうれしい」

▼尾崎匠海（２６）「匠海はめっちゃ後輩感があって、絡んできてくれるのは年上的にはうれしい。俳優でも活躍していて応援したい」

▼木村柾哉（２８）「柾哉は負けず嫌い。オーディションの時、彼がいることよりも『髪がピンク』の方がめちゃ衝撃だった（笑）」

▼後藤威尊（２６）「威尊はいいヤツすぎて逆に怖い。いつどんな現場でも、ずっと気遣いのある、いい対応ができるからすごい」

▼佐野雄大（２５）「雄大とは一緒のクラスになりたい。年下とかそういうのは関係なく、プライベートでも一緒にいて楽しい」

▼許豊凡（２７）「最近の豊凡はすごい。今、グループで一番現場で頑張っている。それに英語、韓国語もしゃべれるから尊敬する」

▼高塚大夢（２６）「大夢には特有の挙動があって、弁当を選ぶ時に目を丸くしたり独自の表情がある。アニメのキャラクターみたい」

▼田島将吾（２７）「たじはつかみどころのないタイプだけど『次、こんな曲を作ろう』とか、音楽の方向性の話は頻繁にしています」

▼藤牧京介（２６）「マッキーはキャラ的に毒舌タイプなんだけど、演出や活動の話をする時はいつもＭＩＮＩのことを気にしている」

▼松田迅（２２）「ＭＪは面白い。彼がオーディションの前、高校生だった時代にどういう生活を送っていたのか気になります」

◆西 洸人（にし・ひろと）１９９７年６月１日、鹿児島県出身。ポジションはメインダンサー、メインラッパー。メンバー最年長で、兄貴的立場として年下メンバーの面倒見もいい。趣味はゲームで好物はグミ。身長１７３センチ、血液型ＡＢ。