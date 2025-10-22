フランス・パリからイタリア・ミラノに移住した元フジテレビの中村江里子アナウンサーが、帰国したことを報告した。

２２日までにインスタグラムで「家族に会いに東京に。久しぶりの銀座は母と息子と いつも家族で訪れるこちらのお店では、食事後必ず母をこちらの椅子に座らせて” 女帝と臣下達”ショットを撮ります」とつづり、母と息子との３ショットをアップ。

「少し過ごしやすくなったと聞いていましたが、あっという間に寒くなりびっくり」とコートとブーツでドレスアップ。「長女、息子と電車で出かけたり。日中はシャツ１枚で大丈夫だったのに、夕方から冷えてきたり、まだ室内はエアコンが効いていて、長女と息子にお揃いで買ったカーディガンを借りて着ていました。スーパーで買い出ししたり、ＩＫＥＡに足りないものを買いに行ったり。東京でもバタバタしています」となどと伝えた。

絵になる家族ショットにフォロワーは「素敵なお母様」「いつも江里子さんも皆様も素敵」「お母様とやはり似ていますね」「変わらずお元気でお若いお母様」「品格漂う御一家」お母様ますますお美しい」「自慢の息子さんですね コート姿もかっこいい」とうっとりだった。

中村アナは１９９９年にフジテレビを退社し、２００１年９月に実業家のシャルル・エドワード・バルトさんと結婚。０４年に長女、０７年に長男、１０年に次女が誕生した。