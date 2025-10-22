東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ホテルオークラ東京ベイ」に、クリスマス期間限定のフォトスポット「サンタクロースの部屋」が登場！

また、ホテル館内に3.6mのクリスマスツリーや、華やかなクリスマスの装飾が登場し、クリスマスの心温まる特別な時間が過ごせます☆

ホテルオークラ東京ベイ「サンタクロースの部屋」

※2023年の様子

期間：2025年11月4日（火）〜12月25日（木）

場所：ホテルオークラ東京ベイ ロビー（1階）

ホテルオークラ東京ベイのロビーに、クリスマス期間限定のフォトスポット「サンタクロースの部屋」が2025年も登場！

クリスマスカラーの赤・白・緑を基調としたインテリアに、細部にまでこだわったディスプレイが並ぶ、大人も思わず童心にかえるようなフォトジェニックな空間です。

期間中はサンタクロースの帽子などの仮装グッズも用意。

まるで絵本の1ページのような空間で、想い出に残る一枚を撮影できます。

また期間中は、ホテル館内に3.6mのクリスマスツリーや、華やかなクリスマスの装飾が登場。

ホテルオークラ東京ベイでクリスマスの心温まる特別な時間が過ごせます☆

大切な人とホテルで過ごすクリスマスの想い出を、素敵な一枚に収められるフォトスポット！

「サンタクロースの部屋」は、2025年11月4日（火）から12月25日（木）まで、ホテルオークラ東京ベイ ロビーにて実施されます。

※開催場所は予告なく変更になる場合があります

※写真はイメージです

