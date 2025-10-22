壬氏＆馬閃＆李白、金木犀が香る庭で剣の稽古 『薬屋のひとりごと』描き下ろし新ビジュアル公開
テレビアニメ『薬屋のひとりごと』から、季節の植物をテーマにした新規ビジュアル企画「猫猫、壬氏と巡る四季」の10月ビジュアルが22日、公開された。テーマは金木犀×壬氏・馬閃・李白で、3人が金木犀が香る庭で剣の稽古をする姿が描かれた。
【画像】原作者日向夏氏＆猫猫役・悠木碧＆壬氏役・大塚剛央の続編制作決定コメント
本作は、毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫（マオマオ）と、謎多き美形の宦官・壬氏（ジンシ）が、宮中で次々と巻き起こる難事件に挑んでいく“謎解きエンターテインメント”。原作は日向夏氏、イラストはしのとうこ氏が担当している。7月4日にテレビアニメ第2期最終回の放送を終え、続編制作決定が告知された。
本企画は、ことし6月22日で第1章が1年をめぐり一度幕を閉じたが、好評により7月から第2章がスタート。第2章では、緑青館のメンバーも登場し、さらにパワーアップした内容で届けられる。
10月ビジュアルは、香りからも秋の訪れを感じさせる金木犀をテーマに描かれた。秋の夕暮れ時、修練所で手合わせをする馬閃と李白、そしてその様子を眺める壬氏が描かれている。ビジュアル制作は、原画を長沼智也氏、作画監督を中谷友紀子氏、色彩設計を相田美里氏、仕上げを村井柚月氏、特効・撮影を武山篤氏が担当している。公式ホームページでは、今回のビジュアルを使ったPC、スマホの壁紙が配布されている。
また、ビジュアル解禁に合わせてXでのフォロー＆リポストキャンペーンが実施される。テレビアニメ『薬屋のひとりごと』の公式Xアカウントをフォロー、キャンペーンの投稿をリポストすると、抽選で5人に今回解禁となったビジュアルカードがプレゼントされる。
さらに、2023年10月22日から放送が始まった本作は、ことし10月22日に放送2周年を迎える。これを記念して、きょう22日午後6時より、2周年記念PVが公開される。
