佐藤健、2026年カレンダー発売決定 プライベート旅行にも密着した全160カット・80枚綴りの豪華仕様
俳優・佐藤健が、2026年のカレンダーを発売する。10月22日正午より、Co-LaVo Official Shopにて受注が開始される。今回は、国内外のプライベート旅行に密着した撮り下ろし写真を多数収録し、全160カットを使用した贅沢な卓上カレンダーとなっている。
【画像】2026年カレンダー中身のサンプル画像
撮影は、日頃から佐藤を撮り続けているカメラマンが担当。撮影現場の合間や、旅先での自然な表情、オフのひとときなど、俳優・佐藤健の“ありのまま”が詰め込まれている。2026年も俳優としてさらなる飛躍が期待される佐藤と、一年を共に過ごせるアイテムとして、ファン必携の一冊となりそうだ。
カレンダーはA5サイズで、80枚綴り・ダブルリング仕様。価格は税込4500円。受注期間は10月22日正午から10月29日午後11時59分まで。12月中旬より順次発送予定となっている。
