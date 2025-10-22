¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¤ÏWS½ÏÃÎ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¡õ¥¥ã¥ê¥¢¤Ç½é¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó»ØÆ³¼Ô¤¬ºßÀÒ¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹·âÇË¤ËÄ©¤à
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤È¤Î¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊALCS¡Ë¤òÀ©¤·¡¢32Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¿Ê½Ð¡Ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏWS¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤È¡¢40Ç¯°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç½é¤ÎWS¤È¤Ê¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó»ØÆ³¼Ô¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ3ÅÙ¤ÎÄÌ»»221¾¡±¦ÏÓ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ã¡¼¥¶¡¼Åê¼ê¡Ê41¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº£²ó¤¬4ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡Ë¡£2012Ç¯¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¢2019Ç¯¤Ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡¢2023Ç¯¤Ë¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢19¡¢23Ç¯¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°Û¤Ê¤ë4µåÃÄ¤Ç¤ÎWS¿Ê½Ð¤Ï¥í¥Ë¡¼¡¦¥¹¥ß¥¹¤ÈÊÂ¤ó¤ÇMLBµÏ¿¤Ç¡¢³°Ìî¼ê¤Î¥¹¥ß¥¹¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤ÇWS¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÅÐÈÄÀ®ÀÓ¤Ï12Ç¯¤ËÂè4Àï¤ËÀèÈ¯¤·6²ó1/3¤ò7°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡£19Ç¯¤ÏÂè1Àï¤Ç5²ó5°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¡¢Åö½é¤ÏÂè5Àï¤ËÀèÈ¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¼óÄË¤Ç²óÈò¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂè7Àï¤Ç5²ó7°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤ÈÇ´¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎµÕÅ¾¾¡¤Á¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£23Ç¯¤ÏÂè3Àï¤ËÀèÈ¯¤âÇØÃæ¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¡¢3²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤Î·ã¤·¤¤µ¤À¤«¤é¡È¥Þ¥Ã¥É¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡É¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤È¤ÎALCS¤Ç¤âÂè4Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢5²ó2/3¤ò3°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Æ¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢5²ó2»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÊâ¤ß´ó¤ë¤È·ã¹â¡£µ´¤Î·ÁÁê¤ÇÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤ò¡ÈµñÈÝ¡É¤·¡¢»Ø´ø´±¤ò¥À¥Ã¥°¥¢¥¦¥È¤Ø¤ÈÄÉ¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£Ä¾¸å¤Ë¥Þ·³¥¢¥í¥¶¥ì¡¼¥Ê¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ÆËÊ¤¨¤¿µ²±¤â¿·¤·¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç11¡Á15Ç¯¤Ë´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥Ù¥ó¥Á¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¥É¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¡¼»á¡Ê64¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï1982Ç¯¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢MLB¤Ç40Ç¯°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò·Ð¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤ë¡£85Ç¯¤Ë¥·¡¼¥º¥óMVP¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁª¼ê»þÂå¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹°ì¶Ú¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö23¡×¤ÏµåÃÄ¤Î±Êµ×·çÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¥ä·³¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ï°ìÅÙ¤âWS¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë°úÂàÍâÇ¯¤Î96Ç¯¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÏÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Ç¤Î´ÆÆÄ·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ23Ç¯¤«¤é¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥Ù¥ó¥Á¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿64ºÐ¤Ï¡¢45ºÐ¤Î¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤ò»Ù¤¨¡¢¤Ä¤¤¤ËÇ°´ê¤ÎWS¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£USA¥È¥¥¥Ç¥¤¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¡¢¥Þ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¡¼»á¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¿²¼¼¤ÎÊÉ¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤Ç¡¢WS¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¸å¤Ë¡ÖÈà¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤Â¸ºß¡£¤³¤Î3Ç¯´Ö¤Ç»ä¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤ÏËÜÅö¤Ë¿¼¤Þ¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤òËÜÅö¤Ë¤è¤¯ÃÎ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²þ¤á¤ÆÂ¸ºß¤Ë´¶¼Õ¡£¥Þ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¡¼»á¤â¡Ö¤â¤¦2¥«·î¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡ÈËÍ¤¿¤Á¤Ï¾¡¤Ä¡É¤Ã¤Æ¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤ë¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¸«¤ì¤Ð¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤ë¡£Èà¤é¤Ï¤º¤Ã¤È¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î°¦¤Ï¿¼¤¤¡£
¡¡¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤È¥Þ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¡¼»á¡£WS¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤ÈWSÌ¤·Ð¸³¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó»ØÆ³¼Ô¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¤É¤ó¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î2Ï¢ÇÆ¤òÁË»ß¤¹¤ë¤Î¤«¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£