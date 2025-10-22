22日朝早く、埼玉県朝霞市の国道で大型トラックが反対車線に飛び出し乗用車など3台に衝突した後、道路脇の建物に突っ込み、2人が重軽傷を負いました。建物の住人が事故の瞬間の衝撃を語りました。

現場近くの防犯カメラの映像には、走ってきた大型トラックがスピードを落とさないまま反対車線を突っ切り、そのまま建物に衝突する様子がうつっていました。衝突する瞬間には、火花のようなものがあがっている様子も確認できました。

警察によりますと、22日午前5時すぎ、埼玉県朝霞市の国道254号で走行中の大型トラックが中央分離帯を乗り越え反対車線に飛び出し、乗用車2台とバイク1台と衝突した後、国道脇の店舗兼住宅に突っ込みました。

トラックが衝突した建物の住人「地震が来たかと思って。下から揺れた、店舗が下なので。そこにトラックが突っ込んで、その揺れでガシャーンみたいな。地震だと思ったくらい」

この事故で反対車線に飛び出した大型トラックを運転していた58歳の男性が重傷を負い、衝突された乗用車の運転手の男性が軽いケガをしました。また、住人にケガはなく、歩道で巻き込まれた人もいませんでした。

現場は片側2車線ずつの直線の道路で、警察は事故の原因を詳しく調べています。