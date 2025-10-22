株式会社ANDCOREは22日、5人組の新ガールズポップグループ「Crisp Melo（クリスプ・メロ）」のデビューを発表した。この日にデビュー曲「wOw（ワウ）」をリリースする。

メンバーは阿保瞳月（アボシズク）、飯田愛梨（イイダアイリ）、大曲李佳（オオマガリモモカ）、紫乃亜月（シノアツキ）、橘ゆきな（タチバナユキナ）の5人。株式会社ANDCOREに所属し、日本の新しいアイドルの形を目指して、歌やダンスをしっかり届けながら、自分らしさを貫く力を持つメンバーたち5人により結成したという。

グループ名の「Crisp」は、エッジの効いた軽やかさ、瞬間の輝き、「Melo」はMelodyとMellowを掛け合わせた“柔らかな包容力”を意味しているという。ステージに立つとスイッチが入り、キレのあるパフォーマンスと意志ある存在感を目指す一方、ファンとの時間では、ふと心が近づくような優しさやあたたかさを自然に届けて欲しいという想いがグループ名に込められているという。

また、アーティスト活動にとどまらず、一部メンバーは声優としての表現にも挑戦する。日本が誇るアニメ文化とリアルアイドルカルチャーを横断し、新しいエンターテインメントの形を作ることを目指す。

デビュー曲「wOw」はNiziU、BTSなど数々のトップアーティストを手がけるRYUJAと、KID PHENOMENONやFANTASTICSへの楽曲提供で注目を集める若手プロデューサー芦田菜名子（7co）が参加するという。

12月には1stワンマンライブを予定しており、今後の活動やイベント出演はオフィシャルサイトなどで発表する。