江崎グリコ「アーモンド効果」領域拡大 プロテイン入り商品で身体づくりのライトなニーズ獲得

江崎グリコは「アーモンド効果」から6月9日に発売開始した「アーモンド効果 PROTEIN〈ナッツミックス〉」と「同〈ナッツミックス砂糖不使用〉」のプロテイン飲料2品で、ライトな身体づくりニーズを獲得してブランド領域を拡大している。

2品の販売数量は計画を上回って推移。

9月17日、取材に応じた同社の健康事業マーケティング部の川上雄太郎氏は「しっかり筋トレに打ち込むのではなく、ライトに身体づくりをしたいという方に好評。男性が多いプロテイン市場の中で、他社製品と比べても女性層を中心に購入されている。トライアル率も非常に高い」と手応えを語る。

同商品は、「アーモンド効果」ブランド初の植物性プロテイン飲料。筋肉増強目的ではなく、美容や健康的な身体づくりのためにプロテインを飲むユーザーに注目し開発された。

今後は各チャネルでの配荷率アップを目指す。

「プロテイン棚の中で、『アーモンド効果 PROTEIN』では新しい需要を獲得できるという提案が現場で徐々に受け入れられている。来年以降も拡大していきたい」と意気込みを語る。