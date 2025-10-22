何気なく愛犬が吠える瞬間を撮影していると…？思わずニンマリしてしまうような展開が大きな反響を集めています。話題の投稿は、記事執筆時点で10.3万回再生を突破し「口元がジワるｗ」「何度見ても可愛い♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬が吠える瞬間を撮影→だんだん控えめになっていって…思わず笑ってしまう『まさかの光景』】

最初は「ワンッ！」でしたが…！？

TikTokアカウント「shisa1223」に投稿されたのは、ミニチュアダックスフンド「しまちゃん」のとあるお姿。とある日、ソファの上にいるしまちゃんは前方の何かを見つめながら『ワンッ！』と小気味よい声で吠えたそう。

しかしながら大きな声で吠えたのは最初の1回だけ、その後は『ワフッ…』と声にならないような音を出していたとか。あんなに大きく開いていたお口もほんのわずかしか開かず、耳を澄まさないと聞こえないほど控えめになっていったそう。

笑ってしまう可愛い光景

それでも前方に気になる何かがあるのでしょう、目線は外さなかったというしまちゃん。吠え声はさらに小さくなっていき、もはや吐息がかすかに漏れている程度だったとか。

お口だけワフッとふくらむお顔は何とも可愛らしい限り。さらに、しまちゃん的に納得することがあったのか『…うん』と頷いているように見える姿には、思わずクスッとにやけてしまいます。

何気ない日常ながら愛おしいしまちゃんの姿は、多くの人に優しい笑いを届けたのでした…！

この投稿には「口元がジワるｗ」「納得してて可愛い」「ほっこり♡」などのコメントが寄せられています。

荒ぶるワイルドなしまちゃん

控えめな『ワフッ』が愛くるしいしまちゃんですが、ときに荒ぶることもあるようです。濡れた体をドライヤーで乾かしてもらっているしまちゃんは、気持ちがいいのか豪快にクネクネし風を一心に浴びていたそう。

ときにゴロンと回転するため、イスから落ちそうになるのを投稿主さんが慌てて支えるシーンも。乾かし終わったしまちゃんは、フワフワで体が一回り大きくなったかのよう。

投稿主さんの「大きくなったね、しまちゃん」の声かけに『ワンッ！』と軽快にお返事したとか。控えめにもワイルドにもなれるしまちゃんの七変化から目が離せませんね。

TikTokアカウント「shisa1223」には、しまちゃんと同居犬さにちゃんの仲睦まじい日常が紹介されています。癒しをもらいたい方はぜひチェックしてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「shisa1223」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております