

「休日をダラダラと惰性で過ごすと余計に疲れる」という経験がある人は多いだろう（写真：mits／PIXTA）

40歳を超えたビジネスパーソンはもっと本気で遊ぶべきだと思う。

大人になれば、「キチンと仕事をして云々」ということは常識としていろいろなヒトが教えてくれるだろう。しかしながら、大人こそしっかりと遊ぶべきだ、ということを教えてくれるヒトはあまりいない。というか、そもそも「遊びと大人」というキーワードの両立にしっくりと来ない、というヒトが大半だろう。

仕事から離れている時間が、人間としての幅を広げる

だが、本気で遊ぶことが人生の充実につながり、そして人生を本気で生きることにつながるということも事実だ。オフの時間をしっかりと楽しむことで、仕事への活力の醸成につながるし、仕事とは離れた時間の充実が人間としての幅を広げたりもするものだ。



もっともここで言う遊びとは、飲んで大騒ぎしてとか、他人に迷惑をかけて、とかいう代物では当然ない。

そうではなく、人生の後半戦を見据えての教養を身につけるための行為であったり、人間力や孤独力を鍛えるための行為を指す。ところが実際は、遊びや趣味を持つことに苦戦するヒトが多いのも事実だろう。

今どきの若い世代には、そういった仕事とプライベートの両立が上手い人も多様に見受けられるが、「24時間働けますか」的な世界観で社会に出た世代は特に、そのような両立が苦手な人が多い印象だ。

では、なぜ大人として遊ぶことや趣味を持つことが難しいのか？ それは、仕事が大人として「絶対にやらなければいけない行為」であるのに対して、遊びは「やらなくても良いのにわざわざする行為」だからだ。絶対にやらなければいけない行為であれば、好きだろうと嫌いだろうと、とにかく「やらない」という選択肢がない以上は必然なのだ。

そして皆がやらなければいけないことである以上、諸先輩方の姿や軌跡、前例が数多く存在し、そういった存在がこれからの世代にとってのお手本や道標にもなる。

ところが、遊びとなるとそうはいかない。

なにせ「やらなくても良いのにわざわざやる」ものだから、前例やお手本が少ないということもあるし、選択肢が無限にある中で、まさに個々人の好みも絡んでくるので、決して誰かの真似をすれば良いというものでもないからだ。

「遊び」にはクリエイティブさが求められる

言い換えるなら、遊ぶことにはクリエイティブさが求められるのだ。自分自身の性格や嗜好を含め、自分自身を良く理解したうえでクリエイティブな思考をもって遊ぶテーマや趣味の対象を吟味しなければいけない。

そういった行為や思考を面倒くさがってやらない人も多いだろうし、反対に、人の物真似であれこれと手を出してはどれも長続きしない、という人も多いことだろう。

しかしながら、こと40歳以上のビジネスパーソンはもっと本気で遊ぶべきなのだ。40歳にもなれば、恐らく仕事やキャリアにおいてはそれなりの経験と実績を積んできており、職業人としてのアイデンティティもそれなりに確立されていることだろう（というより、そういった状態にあることが遊ぶことの前提条件になる）。

その一方で、1人の大人としての自分を考えた際に、職業人としてだけではなく、一個人としての人生の充実やアイデンティティの確立も、退職後を含めたその後の人生を考えた際に重要になってくる。

もちろん遊びを通じた人生の充実が仕事や生活そのものへの活力へとつながったり、遊びや趣味の世界を通じた人間味や人間力の成長が仕事や生活にプラスの影響を及ぼすということは言うまでもない。

「休日をダラダラと惰性で過ごすと余計に疲れる」という経験がある人は多いだろう。スマホやテレビに目をむけて大半を過ごし、毎週末が同じ行動で過ぎていく。平日も、ループ物の映画宜しく仕事中心の同じような日常で、気が付けば歳だけとっていた、なんてことにもなりかねない。

それが、休日に楽しみが待っていると思えれば仕事にも生活にもメリハリが出るし、仕事を離れた人間関係の構築や、仕事以外の世界観との触れ合いが、自分自身の人としての成長にもつながるハズだ。

大人には、さまざまな経験を通じて知識も経験もあり、そしてなにより子供より資金力もあるだろうから、本来はもっと遊びの幅が広がって当然なのだ。本気で仕事をし、本気で遊ぶ。そしてそれがヒトとしての成長や人生の充実につながる。

とは言え、大人が遊ぶことを考える際には、学生などとは異なりいくつかの留意点がある。

それは、

・時間的制約の存在（仕事や家庭生活との両立が前提なのでとりわけ平日は時間が限られるし、休日だって無尽蔵に時間を費やせるわけではない）

・金銭的な優先順位の把握（趣味や遊びへの支出とそのほかの支出のバランス管理が大切。家庭人であれば家族との意見調整や事前調整は必須だ。そして遊びや趣味にどの程度お金をかけるか／かけたいかは人それぞれなので、周囲に合わせるのではなく、自分にとっての適正な規模感を把握することが大事となる）

・体力や体調との相談（体調管理はビジネスパーソンとしての必修科目。遊びで体調を崩して仕事を休むなんて本末転倒なことにならないように注意が必要）

・天候など前提条件の急変への対応（天候などに対する考え方は人それぞれ。雨だからなるべく家にいたい、という人も多い）

・他人とのスケジュール調整は困難（そもそも休日がズレていたり、他の予定との兼ね合い、急用の勃発などにより、特に人数が増えれば増えるほど事前の調整通りに皆が集まれるわけではない）

ほかにもいろいろとあるだろうが、大きくはこんなところだろう。そういった諸所の要素を考慮したうえで、何を趣味や遊びの対象にするべきかを考えるべきなのだ。そしてもっと言うと、時間やお金、天候などの要素を加味して複数の対象を持っていたほうがよりベターだ。

例えば、

・平日の限られた時間でもできることと、休日により時間をかけてやることの双方を持つ

・お金をかけなくてもできることといくばくかの投資が必要なことの双方を持つ

・体調や天候不順でもできることと、心地よい体力を消耗することの双方を持つ

・自分1人でできることと複数名でなりたつことの双方を持つ

などだ。

遊びの対象を見つけると幸せで充実した人生を送れる

そうやって複数の遊びや趣味の対象を持つことで、状況に応じた対応もできるようになるし、なにより「できないことのストレス」を感じることも減る。もちろん、趣味に限らず何事ものめり込み過ぎるとロクなことはないので、そういったリスクヘッジは大切だ。自分にとって、適切なバランスと時間や金銭的な配分を考え、楽しむために行うのが遊びというものだ。

とは言え、実際にはそうやって複数の遊びの対象を持っているヒトは稀だろうし、逆に言うとそのような多様な趣味や遊びの対象を見つけることができればより幸せで充実した人生を送れる、ということにもなる。

次回はほんの参考までに、かくいう私自身の遊びの対象について、いくつか紹介してみたいと思う。そしてどの程度本気で向き合っているかも含め語るつもりだ。

最後にもう一度繰り返すが、40歳以上のビジネスパーソンの皆さん、本気で遊び、大人として充実した人生を本気で生きようではありませんか。

（安井 元康 ： 『非学歴エリート』著者）