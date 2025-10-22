今オフ、移籍市場で注目の救援投手部門「守護神も務められる、DeNA33歳」「阪神からリリースされた29歳、防御率0.00」

森原は昨季は自己最多の29セーブをマークした（C）産経新聞社

今オフの移籍市場で注目となっているのは救援投手部門にもある。

セ・リーグ優勝チームの阪神でもこの点で大きな動きがあった。

【動画】歴史的な強さだった！感動の阪神優勝の瞬間をチェック

10月21日、球団は漆原大晟に戦力外を通告したと発表した。

漆原は2018年の育成ドラフト1位でオリックスに入団。その後、20年に支配下登録され、2023年は16試合の登板で0勝0敗1ホールド、防御率3.00をマーク。23年オフの第2回現役ドラフトで阪神に移籍した。

移籍1年目となる2024年は自己最多の38登板、1勝4敗、5ホールド、防御率3.89をマーク。苦しいチーム状況の中、ブルペンを支えた。

今季も1軍11試合に登板し、防御率0.00、2ホールドをマーク。無失点を続けていたが、6月以降は登板機会に恵まれなかった。

今季の阪神救援陣は守護神の岩崎優、右の石井大智、湯浅京己、左の及川雅貴、桐敷拓馬など鉄壁のブルペンを誇っただけに層の厚さにも阻まれた形となったが、29歳という若さ、今季も1軍舞台で無失点と高いパフォーマンスを示しただけに、今後の去就が注目される。



また救援投手枠においてはレギュラーシーズン2位に終わったDeNAでは森原康平もFAイヤーとなっている。