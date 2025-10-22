俳優・北川景子（39）の夫で、歌手でタレントのDAIGO（47）が21日、Xを更新。家族に大好評だったという手料理を公開した。

【映像】“そっくり”と話題の親子ショット&DAIGOの手料理

2016年1月に北川と結婚し、5歳の長女と1歳の長男、2人の子どもを育てているDAIGO。Instagramで北海道旅行中の親子ショットを披露すると、「ママそっくりですね」「DAIGOさん似に見えます」「お子さん2人の可愛い姿をありがとうございます」などのコメントが寄せられ話題になった。

DAIGOは、ABCテレビ・テレビ朝日系列で放送されている料理番組「DAIGOも台所」に出演しており、2025年5月9日に更新したXでは「DAIGOも台所が始まって3年と2カ月。目標の娘のお弁当までたどり着きました」と、手作り弁当を披露するなど、家族のために料理に挑戦する様子もたびたび発信している。

家族に大好評だった手料理を披露

10月21日の投稿では、「家族に大好評だった DAIGOが作ったタラとベーコンのマヨしょうゆの画像をどうぞ！」とコメントし、白地に青のお皿に盛り付けた手料理を公開。この投稿には、「お忙しいのにきちんと作られていてすごい。良きパパ良き夫ですね」「すごく上品でおしゃれ」「お金取れるレベルですよこれ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）