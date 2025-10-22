両親が亡くなり、郊外に土地だけが残りました。固定資産税が「毎年6万円」かかります…売るのと貸すの、どちらが得ですか？

土地を売却するメリットと注意点

土地を売却する最大のメリットは、一度の取引で資産を現金化できることです。売却が完了すれば、以後の固定資産税や草刈りなどの維持費、管理にかかる手間もすべてなくなります。空き地を相続しても活用予定がなく、他に資金ニーズがある場合は非常に合理的な選択です。



初期費用や税金には要注意

売却には、不動産仲介会社への手数料や登記費用、譲渡所得税などが発生する可能性があります。また、古い家屋が残っている場合は解体費がかかることも。郊外の土地は市場価格も安定しないため、買い手が見つかるまで時間がかかるケースも多い点に注意が必要です。



土地を貸すことで得られる収益とリスク

土地を貸すことにより、毎年一定の収益を得ることが可能になります。借り手がつけば、固定資産税以上の家賃収入を得ることができ、長期的には資産を生かす手段として有効です。



貸すためには初期整備が必要なことも

土地を駐車場や資材置き場として貸す場合、舗装工事やフェンス設置などの初期投資が必要になるケースもあります。賃貸借契約を結ぶ際は、借地権が発生しないように「一時使用賃貸借契約」にするなど、法律面でも注意が求められます。借り手とのトラブル防止のためにも、契約書の作成は専門家に依頼するのが安心です。



売却と賃貸を比較した場合の収益とコスト

表では、「売却」または「貸す」場合における年間収益の目安と、初期費用・リスク・特徴を分かりやすく比較しています。なお、金額は土地の場所・広さ・周辺需要によって大きく異なります。また、シミュレーションはあくまでも概算値であり、実際の金額とは異なります。

表1

活用方法 年間収益（目安） 初期費用 管理の手間 特徴 リスク 売却 一括数百万～数千万円（市場価格による） 仲介手数料、譲渡所得税、測量・登記費など なし 一度で手放せて管理不要 相場によって価格が変動／機会損失の懸念 駐車場 約6万～12万円 舗装・看板設置・整地 中 安定した副収入になりやすい 需要がなければ収益ゼロ／維持管理が必要 資材置き場 約10万～20万円 フェンス設置や土地整備 低～中 土地条件によっては高収益も 借り手が限定的／契約管理が重要 太陽光発電 約15万～25万円 条件によって変動（造成・契約） 低 長期契約で収益化可能 解約困難／買取制度の変動リスクあり

※筆者作成



判断するうえで考慮すべき生活・将来設計

最終的な判断をする際は、金銭的な条件だけでなく、今後のライフプランや家族の考え方を反映させることが大切です。

例えば以下のような視点が参考になります。



・自分や家族が将来的にその土地を使う予定はあるか

・現在の生活に土地管理の時間・手間を割けるか

・土地があることで周囲に迷惑がかかっていないか

・他の相続人と方針の意見は一致しているか

これらの点が明確になると、売却か賃貸かを選ぶ判断軸がはっきりしてきます。





土地活用を決める前に確認したいチェックリスト

以下のチェックリストは、土地を売る・貸すどちらを選ぶにしても、共通して確認しておきたい重要な項目です。



・土地の所有権（名義変更）が完了しているか

・隣地との境界は明確に確定しているか（測量済）

・用途地域や建築制限などの法的制限はないか

・水道・電気・下水などインフラ状況はどうか

・固定資産税と市場価値のバランスはどうか

・地元の不動産業者に査定やヒアリングを行ったか

売却にせよ賃貸にせよ、これらの要素をきちんと確認し、トラブルを避けることが大切です。



どちらが得か迷ったときの相談先と診断方法

不動産に詳しくない場合は、専門家への相談が最も効率的です。無料で土地の評価や活用診断を行ってくれるサービスもあり、以下のような支援が受けられます。



・不動産一括査定サービス（売却価格の比較）

・土地活用診断サービス（賃貸や太陽光収益の試算）

・税理士への相続税・譲渡所得の相談

・行政書士や司法書士による名義変更や契約書作成支援

これらを活用すれば、個人では見えにくいリスクや可能性を事前に把握することができます。



まとめ

郊外にある相続した土地は、何もせずに持っているだけでは税金や管理負担が増え続け、いずれ「負動産」と化してしまうおそれがあります。売却は一度きりの現金化、賃貸は手間がかかる代わりに収益が継続する選択です。

どちらが得かは、土地の状況だけでなく、所有者の生活・目的・家族構成にもよります。大切なのは、「放置せず、生かす」意識を持つことです。最適な選択をするためにも、まずは現状を正しく把握し、必要であれば専門家の意見も取り入れて判断していきましょう。

