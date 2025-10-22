歌ったガールズグループは事実上の解散状態だが…10年以上も前の曲『ミニスカート』が韓国で突然注目のワケ

今から11年前にリリースされたガールズグループの曲が韓国で流行している。

ガールズグループAOAの『Miniskirt（ミニスカート）』は10月22日現在、韓国最大級の音楽配信プラットフォーム「Melon」のデイリーチャートで129位。一時は110位まで上昇していた。

これは、10月初めに同チャートで800位台だったことを踏まえると、急上昇といえる。また、Apple Musicでは「Today’s Top 100: Korea」で14位を記録し注目を集めた。

2014年1月にリリースされた『Miniskirt』は、ヒップホップをベースにした楽曲で、ノリの良さとクセになるリズム感が際立つ。AOAを代表するヒット曲で、グループに初の音楽番組1位をもたらした曲でもある。

（画像＝FNCエンターテインメント）『Miniskirt』

とはいえ10年以上前の曲だ。それが突然注目されるようになったのは、インスタグラムやTikTokで流行中の「骨盤通信」というミームが原因だ。

「骨盤通信」ミームは、クリエイターponggwiによる短い動画シリーズから始まった。「骨盤が止まらない、どうしよう…」という一文で始まる動画の中で、リズムに身を任せて体を揺らす。

AOAの『Miniskirt』のインストゥルメンタルがバックで流れ、画面には「異常感知！ 加速モード突入！」「不安感感知！ 焦りモードに転換！」といった字幕が次々と点滅する。10秒ほどの短い動画だが中毒性があると話題になり、ミーム化している。

（画像＝ponggwi TikTok）

この動画で『Miniskirt』のインストゥルメンタルが繰り返し使われたことで、自然と原曲を探して聴く人が増え、今回の“チャート逆走”につながった。

10年の時を経て再び人気を集めている『Miniskirt』が、このままトップ100入りするのか注目される。

なおAOAは、2020年にグループ内での“いじめ疑惑”が浮上し、活動が停止。その後、メンバー全員がFNCエンターテインメントを離れ、事実上の解散状態となっている。