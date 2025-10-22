ギャルママモデル聖菜、胸元ざっくりトップス姿「スタイル神」「セクシーすぎて二度見」
【モデルプレス＝2025/10/22】雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルを務める聖菜（せいな）が10月21日、自身のInstagramを更新。私服ショットに反響が集まっている。
【写真】23歳ギャルママモデル「セクシーすぎて二度見」大胆胸元披露
聖菜は、グレーのトップスにグレーのパーカーを羽織った姿を公開。グレーのトップスは胸元が大きく開いており、抜群のスタイルが際立っている。
この投稿に「可愛い以外の言葉が見つからない」「大好き」「天使発見」「スタイル神」「セクシーすぎて二度見」といったコメントが寄せられている。
聖菜は2002年3月18日生まれ。2018年12月に結婚し、2019年3月に第1子となる蘭愛ちゃんを出産。2020年9月1日に離婚を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆聖菜、美スタイル際立つ私服披露
◆聖菜の投稿に反響
