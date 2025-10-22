LE SSERAFIM、ウィットに富んだ振り付けに注目！新曲『SPAGHETTI』MVティザー公開

ガールズグループLE SSERAFIMが愉快なパフォーマンスを公開した。

【写真】カズハ、色気漂う“シースルー”シャツ姿

10月22日、LE SSERAFIMは1stシングル『SPAGHETTI』のタイトル曲『SPAGHETTI（feat. j-hope of BTS）』のミュージックビデオティザーを公開した。

動画は、LE SSERAFIMがキッチンカーでスパゲッティを調理する場面から始まる。初めは、料理以外のことはすべて無関心であるかのように無表情で料理を作っている。しかし、次の画面では、いつの間にか人々の間で踊りながら、自由奔放な魅力を披露している。続けて、人々が彼女たちのスパゲッティを食べるために熱狂する場面が繰り広げられる。

（写真＝SOURCE MUSIC）LE SSERAFIM

これは、先立って公開したティージングフィルム「EAT IT UP！」と3つのバージョンのビジュアルコンセプト「CHEEKY NEON PEPPER」「KNOCKING BASIL」「WEIRD GARLIC」と繋がっている。このように、LE SSERAFIMは「自分で作ったスパゲッティを人々に食べさせる」というストーリーを基盤に主要なコンテンツを密接に繋げた。

特にこの日、パフォーマンスの一部が公開され、目を引く。5人のメンバーは、「歯の間に挟まったSPAGHETTI 取りたいのbon appétit」という区間で、指を振って肩を弾きながら独特な歌詞によく似合う面白い振り付けを披露している。短い区間でもウィットに富んだ動作で見どころを作り、全曲のパフォーマンスに対する期待感を高めている。

なお、LE SSERAFIMの1stシングル『SPAGHETTI』は来る10月24日13時にリリース予定だ。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。