元モー娘。新垣里沙、夫との誕生日デート写真公開 お揃いコーデにも注目集まる「憧れる」「素敵」
【モデルプレス＝2025/10/22】元モーニング娘。の新垣里沙が10月20日、自身のInstagramを更新。夫でYouTubeカメラマンの“ヤスタケ”こと山口安威氏との誕生日デートの様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】37歳元モー娘。「憧れる」と話題の夫婦お揃いコーデ
新垣は「美味しくてとっても幸せな誕生日になりました」とつづり、自身の誕生日に夫とディナーに行ったことを報告。バースデープレートなど多数の写真を投稿した。また「夫婦でインサイド・ヘッドのコーデで行ったよ〜」と、夫婦揃ってディズニー／ピクサー長編アニメーション「インサイド・ヘッド」シリーズ（2015／2024）のキャラクターが書かれたトップスを着たお揃いコーディネートも公開している。
この投稿に「夫婦コーデ素敵」「永遠の推し」「最高の誕生日」「可愛すぎる」「憧れる」といったコメントが集まっている。
新垣は2013年、舞台共演をきっかけに俳優の小谷嘉一と交際に発展し、2016年7月に結婚したものの、2018年1月に離婚を発表。そして2022年6月、山口氏と再婚したことを発表した。（modelpress編集部）
