看護師との二刀流で話題の歌手、美肩際立つウェディングフォト公開「輝いてる」「女神のよう」と反響
【モデルプレス＝2025/10/22】看護師との“二刀流”で話題を集めたシンガーソングライター・瀬川あやか（33）が10月20日、自身のInstagramを更新。ウェディングフォトを公開した。
【写真】元看護師の33歳歌手、ウェディングフォト公開
先日結婚の報告をした瀬川は「お祝いのメッセージをたくさんありがとうございました」と綴り「実は春頃に訪れたセドナでウェディングフォトを撮っていただいておりました」と、アメリカ・アリゾナ州のセドナで撮影したというウェディングフォトを多数投稿。壮大な自然を背景に、美しい肩と背中のラインが際立つふんわりとしたウェディングドレス姿や、ブーケを手にした笑顔のショットなどが投稿されている。
この投稿は「美しい」「女神のよう」「輝いてる」「素敵な笑顔」「いつまでもお幸せに」などと反響を呼んでいる。
瀬川は1992年4月27日生まれ、北海道出身。2016年6月15日、シングル「夢日和」でメジャーデビュー。午前中は看護師、午後はアーティストとして異色の“二刀流”シンガーソングライターとしての活動スタイルで話題を集めた。現在は看護師を辞め、アーティスト活動に専念している。2025年10月19日に自身のInstagramを通じ、一般男性と結婚したことを発表した。（modelpress編集部）
瀬川あやか、結婚を発表
瀬川あやか、看護師＆アーティストの"二刀流"で話題
