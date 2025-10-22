「今日好き」倉八音羽、へそピ輝くミニ丈トップスコーデ「ギャルっぽくて可愛い」「お洒落」の声
【モデルプレス＝2025/10/22】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた倉八音羽が10月20日、自身のInstagramを更新。スタイルが際立つヘソ出しファッションを公開し、反響が集まっている。
【写真】「今日好き」18歳ギャルJK、へそピ輝く大胆コーデ
◆倉八音羽、美ウエスト際立つ秋コーデ披露
倉八は「いつも天才ネイル。幸」と、スワロフスキーをたくさん付けたニューネイルを投稿。白いショート丈のシャツにファーベストから、へそピアスが輝く美しいウエストを披露し、季節にピッタリな服装を収めた写真となっている。
◆倉八音羽の投稿に反響
この投稿に「ギャルっぽくて可愛い」「とにかく可愛い」「へそピがお洒落」「秋コーデ参考になる」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。倉八は「プサン編」からの継続で「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】