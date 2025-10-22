中川安奈アナ、こだわりショーパンの衣装姿公開「魅力的なスタイル」「透明感爆発」の声
【モデルプレス＝2025/10/22】元NHKアナウンサーで現在はフリーで活躍する中川安奈が10月21日、自身のInstagramを更新。白いキャミソールとショートパンツというリラックススタイルの衣装を投稿し、反響が寄せられている。
【写真】32歳元NHKアナ「魅力的なスタイル」キャミ×ショーパンの部屋着ショット
中川は、フジテレビ系「井戸端3姉妹は夜もすがら」（深夜2時15分〜）出演時のオフショットを公開。「衣装は、部屋着っぽく！がテーマだったので私の中でのマストアイテム、ショーパンにこだわって選んでみました」とつづり、白のキャミソールにカーディガンを羽織り、ショートパンツにもこもこソックスを合わせた、白でまとめたリラックススタイルでセットのソファーに座ってポーズを取っている。キャミソールからは美しいデコルテ、ショートパンツからは美しさ際立つ脚をのぞかせている。
この投稿に「可愛すぎる」「カラフルな背景と白の衣装がマッチしてる」「白がとても似合ってる」「魅力的なスタイル」「透明感爆発」などコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
