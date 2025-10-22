【賛光電器の街路灯ライトコレクション 第2弾】 10月22日より順次発売予定 価格： 1個550円（BOX） 1回500円（カプセル）

ケンエレファントは、ミニチュアフィギュア「賛光電器の街路灯ライトコレクション 第2弾」を10月22日より順次発売する。価格はBOX版が1個550円、カプセル版が1回500円。

本商品は街路灯専門メーカー「賛光電器産業株式会社」の街路灯をミニチュア化したもの。第2弾では昭和50年頃から今も尚、全国の商店街で親しまれているロングライフ製品「梅」シリーズが登場。ラインナップは全4種類で、全高約165mm。

無地＆サンコーロードの2種のシールが付属し、スイッチONで街路灯が光るギミックを搭載している。

(C) 2025 Sanko Denki Sangyo Co.,Ltd. All Rights Reserved.

企画制作・発売元：株式会社ケンエレファント