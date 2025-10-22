フェラーリが創業以来の伝統とするエンジン形式

『12Cilindri』、『12チリンドリ』、『ドーディチ・チリンドリ』。この原稿を書くにあたって車名をどう表記したらよいのかにずいぶんと悩んだ。

ちなみにこれらが意味するのは『12気筒』で、それはもちろんフェラーリが創業以来の伝統とするエンジン形式。それに敬意を表して今回はあえて現地表記のとおり『12Cilindri』を使おうと思う。



『12気筒』を意味する車名を持つフェラーリ、『12Cilindri』（ドーディチ・チリンドリ）。 山本佳吾

デイトナ・スタイルのシートに身を委ねて前方を見ると、そこには運転席側と助手席側でほぼ対称なデザインを持つインパネがある。さらにセンターコンソールには10.25インチサイズのディスプレイも備わる。走行中にタッチことが多いスイッチが統合されたステアリングホイールとともに、その機能性や操作性はさすがに最新の作である。

ステアリングホールのリム上にあるタッチスイッチをプッシュして、フロントミドシップされるエンジンを始動させると、これまでドライブしてきた12Cilindri、すなわちV型12気筒モデルの姿が次々に思い浮かんできた。

大きな転機となったのは、あの『エンツォ』から基本設計を継承した、『F140C』型と呼ばれる5999ccのV型12気筒エンジンを搭載して、2006年に誕生した『599GTBフィオラノ』（日本での表記は599）だった。

それ以降フェラーリは、『599GTO』、『F12ベルリネッタ』、『F12tdf』、『812スーパーファスト』、『812コンペティツィオーネ』、そしてこの12Cilindriに至るまでF140系エンジンを20年近く進化させ続けてきたのだ。

ちなみに12Cilindriの『F140HD』型エンジンの排気量は6496ccで、これは前作の812シリーズに等しいが、新たなチタン製コンロッドやアルミニウム製ピストン、カムシャフト、F1由来のバルブトレーンの採用などで、最高出力は830psと812コンペティツィオーネのそれを維持することになった。

一方で最大トルクの687Nmは同様の比較においては若干低いスペックになるが、トルク特性の見直しで実用域での扱いやすさはより高まったとフェラーリは説明する。レブリミットは9500rpmの設定だ。

グランツーリズモ的な性格を強く意識

ドライブのスタートは、朝から降り続いていた雨が止んだ直後というタイミングだった。まずは必然の行動ともいうべきだろう、ステアリングホイール上にある『マネッティーノ』で『WET』のドライビングモードを選択して、アクセルペダルを静かに踏み込む。

スタートした瞬間からまず驚かされるのは、最近のスーパースポーツの多くもまたそうであるように、シャシーやサスペンションが持つ剛性、そして巧みなフットワークの動きが演出する快適な乗り心地だ。



シャシーやサスペンションが持つ剛性、そして巧みなフットワークの動きが快適な乗り心地を演出。 山本佳吾

12Cilindriは最高速では0→100km/hを2.9秒で加速し、最高速では340km/h以上を達成するモデルだが、フェラーリはさらにそれにGT（＝グランツーリズモ）的な性格を加味することを強く意識したことが想像される。

もちろんドライビングモードを『スポーツ』、『レース』とよりハードな方向にセットしていけば、12Cilindriは全長×全幅×全高で4733×2176×1292mmというボディサイズを意識させない、きわめて魅力的なコーナリングマシンとしての動きを披露するようになる。エンジンをフロントミドシップし、8速DCTをリアアクスル上にマウントする構造としたことで48.4：51.6を実現した前後重量配分も理想的なものといえるだろう。

実際のコーナリングは常にナチュラルな印象に終始し、またその高いコントロール性と安定性にも感動させられるが、その背景にはSSC8.0（サイドスリップ・アングル・コントロール）やABS Evo、PCV3.0（バーチャル・ショート・ホイールベース）、TC（トラクション・コントロール）、eDiff（電子制御デファレンシャル）、6Dセンサーといった、フェラーリが誇る最先端のデバイスが常時最適な姿勢制御を行っているとう事実を忘れてはならない。

路面が徐々にドライコンディションとなっていったのを確認して、スポーツ・モードでV型12気筒エンジンのパフォーマンスをフルに味わってみた。トルクバンドの幅広さは確かにこの12Cilindriの大きな特長。だがやはり感動的なのは高速域でのスムーズさとパワーフィールで、ここにはこれまで20年以上の長きにわたって改良が続けられてきたF140系エンジンのひとつの完成形が見出せる。

完成された造形には独特な躍動感

走れば走るほどに、そして速度が増せば増すほどにその魅力が高まっていく12Cilindriだが、それは美しさという点においても、現在のフェラーリにおけるひとつの究極像であると評してもよいだろう。そのデザインはもちろんフラビオ・マンゾーニ率いるフェラーリのスタイリング・センターによるものだが、ダイナミックな曲面を用いて完成された造形には独特な躍動感がある。

フロントマスクには往年の『365GTB/4（デイトナ）』を思わせるディテールも採用されているが、前後してICONAシリーズに誕生した『デイトナSP3』はスポーツプロトタイプのPシリーズにモチーフを得たもの。フェラーリのファンがデイトナという愛称からイメージするのはやはりこのフェイスだ。



美しさという点においても、現在のフェラーリにおけるひとつの究極像と評せる。 山本佳吾

リアハッチの両脇にはコンパクトな可動式のスポイラーが備えられており、これは60km/hから300km/hの速度域でライズアップし、リアのダウンフォースを増大させる役割を持つ。アンダーボディやディフューザー、さらにはホイールのデザインも、エアロダイナミクスの向上に貢献し、それによってアッパーボディは面構成の美しさというものをよりダイレクトに感じるフィニッシュを得ることができたのだ。

さらにリアハッチをオープンすれば、十分な深さがある270Lの容量を持つラゲッジスペースへとアクセスすることも可能であることを付け加えておく。

12Cilindriという、これ以上にフェラーリの伝統と象徴を示すものはない言葉を車名に掲げたニューモデル。同社のCEOであるベネデット・ヴィーニャは、先日マラネッロで開催された『キャピタル・マーケット・デイ』において、今後もV型12気筒を含めた内燃エンジンの提供と革新を進めていくことを宣言した。

フェラーリのV型12気筒モデルはこれからどのように進化を遂げていくというのか。今回ドライブした12Cilindriの走りからは、その答えを探るためのヒントすら見出すことはできなかった。

フェラーリ12チリンドリのスペック

全長：4733mm

全幅：2176mm

全高：1292mm

最高速度：339km/h

0-100km/h加速：2.9秒

燃費：6.4km/L

CO2排出量：353g/km

車両重量：1806kg（実測）

パワートレイン：V型12気筒6496cc 自然吸気

使用燃料：ガソリン

最高出力：830ps/9250rpm

最大トルク：687Nm（69.0kg-m）/7250rpm

ギアボックス：8速デュアルクラッチ・オートマティック（後輪駆動）



6496ccのV12、最高出力は830ps/9250rpm、最大トルクは687Nm/7250rpmだ。 山本佳吾