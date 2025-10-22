葉茶の魅力を発信するイベント「喫茶葉去〜葉茶のいろはを体験〜」が10月26日に松屋銀座で開催
一般社団法人日本茶アンバサダー協会は、松屋銀座と株式会社福寿園の協力のもと、「銀茶会2025」において葉茶の魅力を発信するイベント「喫茶葉去〜葉茶のいろはを体験」を2025年10月26日(日)に開催する。日本における葉茶文化の始まりである番茶、日本茶を高みに引き上げた煎茶、その最高峰である玉露を飲み比べできるブースをはじめ、多彩な体験企画を用意。
【写真】飲み比べ体験ブース
イベントの魅力などを担当者に聞いた。
ーー意図や狙い、目的、ターゲットは？
抹茶人気が国内外で高まる一方、葉茶の消費は減少傾向にあります。本イベントは2022年から続く「番茶フェスティバル」を継承し、葉茶の魅力を広く伝え飲み手を増やすことを目的としています。
ーーイチオシ、目玉となるものは？
すべて無料で体験していただけます。事前申込みが必要なものや先着順受付けのものもございます。
ーーアイデアはどのようにして生まれた？また、その実現に向けて苦労した点は？
2022年から3年間番茶フェスティバルの開催を通じて番茶の存在感をあげることに貢献することができました。抹茶が入手困難となる一方で葉茶(リーフのお茶)の消費量は下がっており、番茶を含む葉茶の魅力を発信したいと考えるにいたりました。
ーーユーザーへのメッセージは？
どなたさまもお気軽にどうぞおいでください。
■葉茶の変遷をたどる〜飲み比べ体験〜
番茶・煎茶・玉露を飲み比べて、歴史や製法による違いを体験。素朴から深み、そして極みにいたる味わいを堪能しよう。
予約不要・無料
※最終受付は16時15分
■福寿園 お抹茶体験
抹茶を自分で点てる体験ブース。初心者でもスタッフが教えてくれるので、気軽に参加しやすい。
予約不要・無料
※定員100人(先着順)。人数が多い場合は整理券を配布
※最終受付は16時15分
■福寿園 宇治茶体験
お茶についてのいろいろな話を交えながら、おいしい宇治玉露と宇治煎茶の淹れ方、味わいを体験できる。
着席イベント・事前予約制・無料
※事前予約制。予約は松屋銀座Webで受付
※当日空席がある場合には会場でも申込み可能
※立ち見での見学も可能
■作り手と囲む葉茶時間
生産者自らが育てた番茶・煎茶・玉露を紹介し、思いを語りながら味わう着席型イベント。作り手と一緒に葉茶の奥深さに触れる特別な時間を過ごせる。
着席イベント・事前予約制・無料
※事前予約制。予約は松屋銀座Webで受付
※当日空席がある場合には会場でも申込み可能
※立ち見での見学も可能
■大豊町碁石茶協同組合「碁石茶〜植物性乳酸菌で世界から注目を集める秘伝の番茶」(高知県大豊町)
高知県大豊町に伝わる希少な発酵茶“碁石茶”は、独特の風味と健康効果で世界で注目を集めている。大豊町職員がルーツや秘伝の製法、1軒となった生産者を増やす取組みを紹介し、体験も行う。
ナビゲーター：日本茶ゴールドアンバサダー 小澤史央さん
■嘉兵衛本舗「きょうの吉、ひとさじの番茶」(奈良県吉野郡大淀町)
嘉兵衛本舗の「天日干し」は、太陽の光と風にゆっくりと委ねるその方法を、時代が変わっても決して変えることなく守り続けている。昔ながらの天日干し番茶と個性豊かな番茶のブレンドティーを飲み比べできる。
ナビゲーター：日本茶アンバサダー 桜井昌代さん
■海田園黒坂製茶「伝統の美作茶と銀座育ちの茶、飲み比べ体験＆屋上茶園ツアー」(岡山県美作市)
海田園黒坂製茶が伝統の美作番茶と松屋銀座屋上で育てられた茶葉を使った「銀座のお茶」の飲み比べ、そして、そのお茶に使われた茶葉を見学する屋上の茶園ツアーを開催。
ナビゲーター：日本茶アンバサダー 神林美樹さん
■久保田園「ごぞんじですか狭山玉露？」(埼玉県入間市)
東京から最も近い茶どころ“狭山”でも高級茶の玉露が作られている。希少な狭山玉露を栽培から製造まで行う久保田園が、玉露の淹れ方と飲み比べの体験を開催。
ナビゲーター：日本茶アンバサダー 前田水香さん
■日本茶アンバサダーとひらく、新しい日本茶の扉
日本茶アンバサダーが、地域のお茶や文化、カクテルやモクテル体験を通じて日本茶の魅力を伝えるイベント。各地で芽吹く日本茶の発信拠点が1日限り銀座に登場する。
着席イベント・事前予約制・無料
※事前予約制。予約は松屋銀座Webで受付
※当日空席がある場合には会場でも申込み可能
※立ち見での見学も可能
■cha+tabi高木有香さん「旅するようにお茶を楽しむ〜cha+tabi〜」
日本茶の世界に魅了され、旅行業界から転身。週一営業の日本茶カフェ「cha+tabi」をオープンするまでの話と、人生を変えた知覧茶＆茶園が美しい東白川茶の飲み比べを楽しめる。
■福まる喫茶 店主 澤田桃子さん「出張福まる喫茶」
大阪の元寿司店を改装した日本茶喫茶。気軽に立ち寄れ、お茶の魅力を楽しめる、心が軽くなるような憩いの空間が銀座に登場。菓子と一緒に定番のお茶の飲み比べ体験ができる。
■日本茶ゴールドアンバサダー irodori.tealife 杉山真樹さん「沼津茶ノススメ〜銀座からはじまる、沼津茶体験〜」
沼津は静岡県東部の茶産地であり、古くからBARの街としても知られている。茶畑が広がる愛鷹山や駿河湾に囲まれた美しい街の魅力を、沼津産煎茶や沼津茶モクテル体験とともにお届けする。
■日本茶ゴールドアンバサダー 小澤史央さん「日本茶カクテル体験」
日本茶アンバサダー協会が提案する、日本茶の魅力を表現する“日本茶カクテル”。日比谷BARと開発したシグネチャーカクテル“ジャパニーズティースリング”を体験できる。
※酒を使用するため、20歳未満、車を運転する人の参加はNG
■THELLERIO 店主 佐々木綾子さん「THELLERIO petit」
茶どころ埼玉県入間市の日本茶専門オリジナルブレンドティーのティールーム。エレガントさと遊び心をたっぷり詰め込んだ、宝石がテーマの日本茶ブレンドティーの飲み比べ体験。心に寄り添う癒やしのひとときを楽しもう。
■「喫茶葉去」開催概要
日時：2025年10月26日(日)11時〜16時30分 ※雨天決行
場所：松屋銀座8階 MGテラス(東京都中央区銀座3-6-1)
参加費：無料 ※開催時間中出入り自由
※出展者のお茶の販売あり
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
