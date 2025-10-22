Æ¬¤Î¥Í¥¸¤¬¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤ë¡ªÀ¤³¦ºÇÂ®¥é¥ê¡¼¼Ö¡¢Âç¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÃåÃÏ¤Ç¡Ö²£¤Ë¸þ¤¯¤°¤é¤¤È¿¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡× Â²ó¤êÂçÇË¢ª¡È¤½¤ì¤Ç¤âÁö¤ë¡É¾×·â¸÷·Ê
¡ÚWRCÀ¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡ÛÂè12Àï ¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¡¦¥é¥ê¡¼
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂç¥¸¥ã¥ó¥×¼ºÇÔ¤ÇÂ²ó¤êÂçÇË¢ª¤½¤ì¤Ç¤âÁö¤ë¾×·â¸÷·Ê
¡¡WRC¡ÊÀ¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡Ë¤ÎÂè12Àï¤¬19Æü¤Þ¤Ç4Æü´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ³«ºÅ¡£Ãæ¤Ç¤â¶¥µ»2ÆüÌÜ¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¼ºÇÔ¤·¤ÆÂç¥À¥á¡¼¥¸¤òÇØÉé¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥Þ¥·¥ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁö¤êÂ³¤±¤ë¾×·â¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¡¢¥Á¥§¥³¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î3¥«¹ñ¤Ç¤Î¶¦Æ±³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£Âç²ñ¡£´ðËÜÅª¤ËÏ©ÌÌ¤Ï¥¿¡¼¥Þ¥Ã¥¯¡ÊÊÞÁõÏ©¡Ë¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿¹ÎÓÃÏÂÓ¤ä»Ô³¹ÃÏ¡¢¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î½ÀÆðÀ¤äÂÐ±þÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£26ºÐ¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼¿Í¡¢¥°¥ì¥´¥ï¡¼¥ë¡¦¥ß¥å¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥Õ¥©¡¼¥É¡¦M¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥¨¡¼¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥ï¡¼¥¯¥¹ÂÎÀ©¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤Ï¥Á¡¼¥àÎÏ¤ä¥Þ¥·¥óÀÇ½¤Îº¹¤âÂç¤¤¯¡¢¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·»Ä¤ê3Àï¡¢²¤½£¤Çº£µ¨ºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤Ç¥ß¥å¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÏÊ³µ¯¡£¶¥µ»½éÆü¤Ë¥ï¡¼¥¯¥¹¥Á¡¼¥à°Ê³°¤Ç¤ÏºÇ¹â¤Î9°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ç¥¤2¡¢¸áÁ°Ãæ¤ÎºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢SS5¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Èô¤Ó¤¹¤®¤¿¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃåÃÏÅÀ¤ò¸«¸í¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Âç¥¸¥ã¥ó¥×¤«¤éÃåÃÏ¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¥³¡¼¥¹±¦ÏÆ¤ÎÀ¹ÅÚÉôÊ¬¤Ë·ãÆÍ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥ß¥å¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¾è¤ë¥×¡¼¥Þ¡¦¥é¥ê¡¼1¤Ï¡¢¤½¤Î¾×·â¤Ç²£Å¾¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¼ÖÂÎ¤¬Éâ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤«4ÎØ¤òÃå¤¤¤Æ¡¢Áö¤êÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¼Â¶·¤ÎÉÛ»Ü¹¨¸ö»á¤¬¡Ö¡Ê¥ê¥¢¥¿¥¤¥ä¤¬¡Ë²£¤Ë¸þ¤¯¤°¤é¤¤È¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¥¿¥¤¥ä¤È¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬ÁêÅö¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢º¬ËÜ¤«¤é¤Ò¤ó¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁö¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥ß¥å¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÇ®¿´¤Ê»ÑÀª¤È¡¢¼ÖÂÎ¤¬¥Õ¥é¥Õ¥é¤·¤Ê¤¬¤é¤â·ã¤·¤¯Áö¤êÂ³¤±¤ëWRC¥Þ¥·¥ó¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØWRC À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢ 2025¡Ù¡¿(C)WRC¡Ë