²£ß·²Æ»Ò¡¡¡Ö¤ª¤Ë¤®¤êºî¤ë¤ÎÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤È¤¡×»Ò¶¡¤¬¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡È¤Î¤ê¥µ¥ó¥É¡É¤Îºî¤êÊý
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²£ß·²Æ»Ò¡Ê35¡Ë¤¬¡¢21Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë0¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈëÅÁ¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¥ì¥·¥Ô¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡È²æ¤¬²È¤ÎÅ´ÈÄ¤ª¤Ë¤®¤êÂçÄ´ººSP¡É¤ÈÂê¤·¤Æ³Æ²ÈÄí¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¡£²£ß·¤Ï¡Ö¤ª¤Ë¤®¤êºî¤ë¤ÎÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤È¤¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Î¤ê¤ò¤ò¹¤²¤Æ¤½¤Î¾å¤Ë¤´ÈÓ¤òÉß¤¤¤Æ¡¢¤Î¤ê¤Ú¤Ã¤¿¤ó¤·¤Æ¡¢¤Ï¤µ¤ß¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¡×¤Ò¤È¸ý¥µ¥¤¥º¤Î¡È¤Î¤ê¥µ¥ó¥É¡É¤òºî¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¥Ý¥í¥Ý¥í¤È¤ªÊÆ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Ê¤¤¡¢»Ò¶¡¤¬¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤·Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡MC¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤â¡Ö¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£´Ú¹ñ¤Î¤ê¤Ç¶´¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¡×¤È¶¦´¶¡£²£ß·¤Ï¡Ö9¸Ä¤¯¤é¤¤¤ÎÊ¬³ä¤Ë¤·¤Æ¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î»þ¤Ï¡ÄÄÙ¤·¤Æ¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£