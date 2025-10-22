ドトール×ポチャッコ「福袋2026」発売 ドトールのユニフォームを着たポチャッコが登場
ドトールコーヒーは、サンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」とコラボした「福袋2026」を、ドトールコーヒーショップで12月26日に発売する。発売に先立ち、10月24日から順次店頭にて予約を開始する。
【画像】ドトール×ポチャッコがコラボ コーヒー豆を持ったキュートなポチャッコ
「福袋2026」は、ドトール×ポチャッコ オリジナルトートバッグに、限定グッズやドリップカフェ、店舗で使えるコーヒーチケット等を詰め込んだ「DOUTOR×Pochaccoオリジナルバッグセット」2種類と、最大32％OFFでコーヒーが楽しめるお得なセットが用意されている。
自社工場で焙煎した“コーヒー豆セット”3種類と、おいしさそのままに使いやすい形状にリニューアルした“ドリップカフェセット”4種類をラインアップ。さらに、全てのセットにドトール×ポチャッコのオリジナルグッズ3種類（「シャカシャカキーホルダー」「マグネットクリップ」「付箋セット」）のうち、いずれか1つが付いてくる（数量限定）。
ドトールコーヒーショップのユニフォームを着たポチャッコグッズは、ドトールコーヒーショップの「福袋2026」でしか手に入らない限定デザインとなっている。
■ポチャッコ
名前の由来は、ぽちゃぽちゃしているからポチャッコ。好奇心旺盛でおっちょこちょいでちょっぴりおせっかい。寄り道お散歩が大好きなイヌの男のコ。
【画像】ドトール×ポチャッコがコラボ コーヒー豆を持ったキュートなポチャッコ
「福袋2026」は、ドトール×ポチャッコ オリジナルトートバッグに、限定グッズやドリップカフェ、店舗で使えるコーヒーチケット等を詰め込んだ「DOUTOR×Pochaccoオリジナルバッグセット」2種類と、最大32％OFFでコーヒーが楽しめるお得なセットが用意されている。
ドトールコーヒーショップのユニフォームを着たポチャッコグッズは、ドトールコーヒーショップの「福袋2026」でしか手に入らない限定デザインとなっている。
■ポチャッコ
名前の由来は、ぽちゃぽちゃしているからポチャッコ。好奇心旺盛でおっちょこちょいでちょっぴりおせっかい。寄り道お散歩が大好きなイヌの男のコ。