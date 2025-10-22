女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の公式インスタグラムが22日までに更新され、オフショットが公開された。

同アカウントは「錦織さんたちの下宿の前で撮影させて頂きました。突然訪ねてきたトキに対しても、なんだかんだ面倒見がいい錦織さん。トキの今後の人生に、深く関わることになります」と紹介し、松江随一の秀才・「錦織友一」役を演じる俳優の吉沢亮と郄石の2ショットを公開。

21日に放送された第17話では、吉沢が初登場。2021年の大河ドラマ「青天を衝け」主演、公開中の主演映画「国宝」のメガヒットなどを経て“天陽くんロス”を巻き起こした19年度前期「なつぞら」以来6年半ぶりの朝ドラ凱旋を果たした。

これに対し、「おふたりの掛け合いが最高でした！」「やっと吉沢亮さん登場！！」「ステキなお写真ですね」「吉沢亮さん登場で最高に嬉しいです」「オフショットありがとうございます」「朝も楽しく１日が始まりましたよ！」といった反響が寄せられている。