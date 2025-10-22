発足から一夜明け、高市内閣が本格始動しました。22日朝からは北朝鮮による弾道ミサイル発射など危機管理対応に追われています。最新情報を伝えてもらいます。中継です。

「決断と前進の内閣」と自身の内閣を命名した高市首相ですがスピーディーに対応できるのかさっそく、その手腕が問われることになります。

高市首相は北朝鮮の弾道ミサイル発射を受け、予定より1時間以上早く、官邸に入り、関係省庁からブリーフを受け対策を指示しました。また、北海道での鳥インフルエンザ発生を受けて、さっそく木原官房長官をトップとする関係閣僚会議を開き、対応しました。

高市首相

「国民の皆様の生命を守るためにこの危機管理というのはこの内閣にとって非常に重要な課題でございます。今までよりも一層緊張感をもってスピーディーに対応してまいりたい」

今後、トランプ大統領の日本訪問やマレーシアで開かれるASEAN関連会議など外交日程を抱えている高市首相。一連の対応について「世界の真ん中で咲き誇る日本外交を取り戻すために首脳との親交も含め、信頼関係をつくりたい」と意気込みを語りました。

また、政権の肝いりの外国人政策も担当する小野田経済安全保障担当相や上野厚生労働相ら初入閣となる閣僚も登庁し、「チーム高市」が22日から本格始動しています。