Samansa Mos2 blueからディズニーヴィランズ新作登場！

Samansa Mos2 blueから待望のディズニーヴィランズコレクションが登場！10月25日（土）より、ディズニー悪役キャラクターをフィーチャーしたカジュアルでクールなアイテムが発売されます♪『白雪姫』の「女王（魔女）」や『リトル・マーメイド』の「アースラ」など、名場面をプリントしたニットやスウェットがラインアップ。ハロウィンシーズンにぴったりのヴィランズデザインで、普段使いにも最適♡

ディズニーヴィランズがミックスされた秋の新作

【Disney】ヴィランズ/ニット

カラー：オフ/ネイビー/グレー

【Disney】ヴィランズ/裏毛スウェット

カラー：ホワイト/ボルドー/チャコール

【Disney】ヴィランズ/ロンT

Samansa Mos2 blueのディズニーヴィランズコレクションでは、悪役キャラクターたちが登場！

「女王（魔女）」や「アースラ」、「マレフィセント」など、ディズニー映画の名シーンがモノトーンでプリントされたニット（\5,390）や、ダークカラーが魅力のスウェット（\4,950）が揃っています♡

スリーブプリントがポイントのロンT（\3,190）も登場。ヴィランズの魅力を、日常のコーディネートでさりげなく楽しめます。

カラー：オフ/ネイビー/チャコール

スニダン×ChroNoiR新作アパレル登場♡限定受注は10/22開始

ハロウィン気分を盛り上げるヴィランズ雑貨

【Disney】ヴィランズ/トートバッグ

カラー：オフ/パープル/ブラック

【Disney】ヴィランズ/ポーチ

新作コレクションには、ヴィランズデザインの雑貨も充実！総柄プリントにフリルをあしらったポーチ（\4,290）や、ヴィランズがスタイリッシュに描かれたトートバッグ（\4,950）も登場。

トートバッグにはリング付きで、キーホルダーを付けられる仕様♪どちらもダークカラーで、大人っぽい雰囲気を楽しめるアイテムです。ディズニーファン必見の魅力的な雑貨が揃いました。

カラー：ブルー/パープル/ブラック

Samansa Mos2 blueのヴィランズで特別なハロウィン

10月25日（土）から発売されるSamansa Mos2 blueのディズニーヴィランズコレクションは、ハロウィンにぴったりのアイテムばかり！

ヴィランズキャラクターたちが描かれたニットやスウェット、雑貨など、大人のカジュアルスタイルにぴったりのアイテムが揃います。

普段使いにもOKなヴィランズデザインで、この秋のコーディネートをさらに魅力的に！ぜひチェックして、特別なコレクションを楽しんで♡