好き＆行ってみたい「岩手県の商店街・市場」ランキング！ 2位「宮古市魚菜市場」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
活気ある掛け声や人の温かさにあふれる商店街や市場は、地域の暮らしや文化が息づく場所です。新鮮な食材やご当地グルメ、昔ながらの雰囲気など、歩くだけでワクワクする魅力が詰まっています。
All About ニュース編集部では、2025年10月9〜10日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「商店街・市場に関するアンケート」を実施しました。その中から、「好き＆行ってみたい岩手県の商店街・市場」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「三陸海岸の海の幸が集まります。魚介類の好きな人にはたまりません」（60代男性／新潟県）、「イートインスペースもあるとのことなので、ぜひその場で新鮮な魚介類を食べてみたいです」（30代女性／東京都）、「『ウニ』『ホヤ』『アワビ』などの海産物が豊富で、観光客にも地元の人々にも親しまれているから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「飲食店が並び、昼も夜も賑わっているみたいですごく行ってみたいです」（30代女性／愛知県）、「地元の食べ物やお酒を気軽に楽しめる雰囲気が最高だから」（30代女性／東京都）、「盛岡の中心街にあり、老舗から新しいショップまで多様なお店が揃う商店街です。歴史ある町並みとともに、地元ならではの食品や工芸品を楽しめるのが魅力です。歩きやすく、散策しながら食べ歩きもできる点もおすすめです」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：宮古市魚菜市場（宮古市）／51票「宮古市民の台所」とも呼ばれているこの市場は、人情にあふれたすてきな市場です。三陸沖から水揚げされたサーモン、マグロ、スルメイカなどの新鮮な魚介類はもちろん、中央広場では農家のお母さんたちが、自慢の野菜を売っています。地元の野菜や加工品もあり、季節ごとの「旬」を感じられる、活気あふれる場所です。お土産用に梱包や発送もできるので、観光客だけではなく地元の人にも愛されています。
1位：盛岡大通り商店街（盛岡市）／81票岩手県の県庁所在地、盛岡市の中心部にあるこの商店街は、盛岡の一番の繁華街。昔ながらの良さと新しいお店が両方あり楽しい場所です。老舗の百貨店や専門店に、流行りのファッションやグルメ、カフェなどが並んでいて、ショッピングもグルメもばっちり楽しめます。季節ごとにイベントも開催されて、盛岡市の顔としてたくさんの人でにぎわう、地域にとって大切なエリアです。
