「大きくなりましたね」人気YouTuber、“家族デー”ショット公開「サイズ感やばすぎ可愛い」「サグワすぎるて」
人気YouTuber・古川優香さんは10月20日、自身のInstagramを更新。「家族デー」ショットを披露しました。
【写真】古川優香の仲良し家族ショット
ファンからは、「家族全員でお出かけ最高ですね」「息子ちゃん大きくなりましたね サグワくんに似てますね 可愛い」「サグワすぎるて」「サグワくん似だと思ってたけど口元優香ちゃんっぽい」「サイズ感やばすぎ可愛い」「ベビちゃんムッチムッチやないかい」「家族写真ほっこりする〜」「素敵な空間だ」「息子ちゃんの笑顔かわいすぎ」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
「息子ちゃん大きくなりましたね」古川さんは「家族デー 4人でおでかけできるのうれしい 俺の写真だけ洗面所」とつづり、7枚の写真と1本の動画を投稿。イケメンな夫が息子を膝に乗せたり、愛犬が駆け寄ってきたり、楽しく過ごす家族ショットです。7枚目には、自宅の洗面所での自撮りショットを掲載。また、目は隠していますが、かわいい息子の顔が垣間見え、どちらに似ているかなど注目が集まっています。
息子との散歩ショットを披露自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している古川さん。９月29日の投稿では「ちっちゃい彼氏」とつづり、ベビーカーでの散歩ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
