ROIROMが「ジョンマスターオーガニック」のアンバサダーに就任！ 魅力あふれるビジュアルカットが公開
「john masters organics（ジョンマスターオーガニック）」は、10月22日（水）に、本多大夢と浜川路己によるユニットROIROMがホリデーギフトのアンバサダーへ就任したことを発表。2人の魅力があふれるビジュアルカットが公開された。
【写真】モノクロコーデもかっこいい！ ROIROMのソロカット
■スペシャルコラムなど展開
「ジョンマスターオーガニック」は、10月23日（木）より“IMAGINARY WONDER LAND”がテーマに「2025 holiday collection」を展開。10月23日（木）の第1弾を皮切りに、11月13日（木）の第2弾、12月4日（木）の第3弾でホリデーシーズンを彩る豊富なギフトをラインナップするほか、今年は、ブランド初となる本格的なフレグランスをローンチする。
これに先駆けて、ホリデーギフトのアンバサダーへ就任したROIROMのビジュアルカットが公開された。落ち着いたオリーブカラーのセットアップを着こなす本多と華やかなピンク色のセットアップをまとう浜川が肩を寄せ合い、艶のある視線をカメラへ贈る。
なお、公式オンラインストアではアンバサダーへ就任したROIROMからのメッセージ動画を公開しているほか、11月13日（木）よりプレゼントキャンペーンをはじめ、スペシャルコラムなどさまざまなコンテンツが展開される予定だ。
