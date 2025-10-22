¡Ö¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¼«Ê¬¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡×¥¯¥é¥Ö»Ë¤Î2/3ÃÎ¤ëà¥¥ó¥°á¾ë¸å¼÷¤Î·è°Õ¡Ú¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬30¼þÇ¯¡Û
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ïº£Ç¯¤ÇÁÏÀß30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ºßÀÒ21Ç¯ÌÜ¤ÎFW¾ë¸å¼÷¡Ê39¡Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¤ÎÌó3Ê¬¤Î2¤¬¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È½Å¤Ê¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÄÌ»»½Ð¾ì»î¹ç¤äÆÀÅÀ¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¯¥é¥ÖºÇÂ¿µÏ¿¤ò»ý¤Ä¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¡Ö¥¥ó¥°¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ä¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë
¡Ö³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×2013Ç¯
¡¡Ä¹ºê¡¦¹ñ¸«¹â¤«¤é2005Ç¯¤ËÆþÃÄ¤·¡¢Ê¡²¬¤Ç¥×¥ì¡¼¤·Â³¤±¤Æ21Ç¯ÌÜ¡£¾ë¸å¤Ï4ÅÙ¤ÎJ1¾º³Ê¤È3ÅÙ¤ÎJ2¹ß³Ê¡¢¥¯¥é¥Ö½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ë23Ç¯¤ÎYBC¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤Ê¤É¡¢»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤ÎÎò»Ë¤ò¸½ÌòÁª¼ê¤ÎÃ¯¤è¤ê¤âÃÎ¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¿¿¤ÃÀè¤Ëµó¤²¤¿»×¤¤½Ð¤Ï¡¢13Ç¯¤Î·Ð±Ä´íµ¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡±¿±Ä»ñ¶â¤¬ÉÔÂ¡£¼Ò°÷¤äÁª¼ê¤ÎµëÍ¿ÃÙÇÛ¤¬µ¯¤¤ë·üÇ°¤¬À¸¤¸¡¢J¥ê¡¼¥°¤«¤éÂà²ñ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ãæ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬±þ±ç¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÏÊç¶â¤Ë»²²Ã¡£Â¿¤¯¤Î»Ù±ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇ°¤Î»öÂÖ¤ò²óÈò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤ä´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥¯¥é¥Ö¤â¡¢ËÍ¼«¿È¤âº£¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£´¶¼Õ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×
¡¡°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬³èÈ¯¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯Ê¡²¬°ì¶Ú¡£Â¾¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ËÌÂ¤¦»þ´ü¤â¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÁê¼ê¥¯¥é¥Ö¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤Ó¡¢´Ø·¸¼Ô¤È¼òÀÊ¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤É¤³¤«°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¤¤°ì¿´¡×¤Ç»ÄÎ±¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£»×¤¤¤òÊú¤¯ÇØ·Ê¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ö·Ð±ÄÆñ¤ÏÊ¬´ôÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤ª¤«¤·¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤ó¤À¡¢¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
´ê¤¦¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Î¤³¤ì¤«¤é
¡¡·è°Õ¤ò¶»¤Ë¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢J1¡¢J2¥ê¡¼¥°ÀïÄÌ»»488»î¹ç½Ð¾ì¡¢Æ±83ÆÀÅÀ¤Ï¥¯¥é¥ÖÎòÂå¥È¥Ã¥×¡£¥Á¡¼¥à¤â5Ç¯¤Ë1ÅÙ¾º³Ê¤·¡¢ÍâÇ¯¤Î¹ß³Ê¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡Ö5Ç¯¼þ´ü¡×¤Î¥¸¥ó¥¯¥¹¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢21Ç¯¤«¤éJ1¤ËÄêÃå¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÄø±ó¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤â23Ç¯¤ÎYBC¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡¢¤ÈÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¡×°ìÊý¡¢°ìÈÖ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ëµó¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤â³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ê·è¾¡¤Ï¡Ë¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤ì¤º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç²ù¤·¤µ¤âÈ¾Ê¬¡£¾¯¤·Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤³¤½¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â²êÀ¸¤¨¤¿¡×
¡¡¤â¤¦°ìÅÙÄºÅÀ¤Ø¡½¡£39ºÐ¤Î¸½ºß¤Ï±¦É¨¤ÎÂç¤±¤¬¤«¤é¤ÎÉü³è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£°ú¤ºÝ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À¸µµ¤¤À¤·¡¢¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤ì¤ë¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡2008Ç¯¤«¤é¤Ï¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ö10¡×¤òÇØÉé¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¼«Á³ÂÎ¤À¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¡£¼«Ê¬¼«¿È¡¢ÇÉ¼ê¤µ¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¾å¼ê¤Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î¤È¤³¤í¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë²¿¤«ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ï¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë²¿¤«Í¦µ¤¤ä´õË¾¡¢´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤È¤È¤â¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤ÇÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¿¾ë¸å¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ò´ê¤¦¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤ä¾å¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â¤¢¤È²¿Ç¯¤Ç¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç¤â¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤âÌò¤ËÎ©¤Æ¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¾ë¸å¤È¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¯¡£
¡Ú¾ë¸å¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë4Âç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û
¡¡¡·Ð±Ä´íµ¡¡Ê2013Ç¯¡Ë
¡¡¢GK½éÂÎ¸³¡Ê13Ç¯6·î1Æü·§ËÜÀï¡Ë
¸òÂåÏÈ¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¸å¤ËGK¿åÃ«¤¬Éé½ýÂà¾ì¡£¾ë¸å¤¬ÂåÌò¤Ç¼é¸î¿À¤òÌ³¤á¤¿¡£¡Ö¤¢¤ì¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Þ¤ê»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡£´ÆÆÄ²òÇ¤
¡¡¼«¿È¤ÎºßÀÒÃæ¡¢5¿Í¤Î´ÆÆÄ¤¬¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç¸òÂå¤·¤¿¡£¡ÖÃ¯¤Î»þ¤¬¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â´·¤ì¤Ê¤¤¡£¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ï´Å¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤Ä¤â´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡×
¡¡¤YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤Ç¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎJ1¥¿¥¤¥È¥ë¡Ê23Ç¯11·î4Æü¡Ë
¾ë¸å¼÷¤ÎÇ¯ÅÙÊÌÀ®ÀÓ
¡¡Ç¯¡¡¡¡¥«¥Æ¥´¥ê¡¡¡¡¥ê¡¼¥°¡¡¡¡¡¡¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½Ð¾ì¡¡ÆÀÅÀ¡¡¡¡½Ð¾ì¡¡ÆÀÅÀ
2006¡¡J1¡¡¡¡25¡¡¡¡4¡¡¡¡ 4¡¡¡¡¡¡0
2007¡¡J2¡¡¡¡16¡¡¡¡2¡¡¡¡ ¡Ý ¡¡¡¡ ¡Ý
2008¡¡J2¡¡¡¡27¡¡¡¡2¡¡¡¡ ¡Ý ¡¡¡¡ ¡Ý
2009¡¡J2¡¡¡¡38¡¡¡¡5¡¡¡¡ ¡Ý ¡¡¡¡ ¡Ý
2010¡¡J2¡¡¡¡21¡¡¡¡8¡¡¡¡ ¡Ý ¡¡¡¡ ¡Ý
2011¡¡J1¡¡¡¡31¡¡¡¡7¡¡¡¡ 2¡¡¡¡¡¡0
2012¡¡J2¡¡¡¡41¡¡ 12¡¡¡¡ ¡Ý ¡¡¡¡¡Ý
2013¡¡J2¡¡¡¡35¡¡¡¡5¡¡¡¡ ¡Ý ¡¡¡¡¡Ý
2014¡¡J2¡¡¡¡40¡¡¡¡9¡¡¡¡ ¡Ý ¡¡¡¡¡Ý
2015¡¡J2¡¡¡¡42¡¡¡¡8¡¡¡¡ ¡Ý ¡¡¡¡¡Ý
2016¡¡J1¡¡¡¡33¡¡¡¡6¡¡¡¡ 8 ¡¡¡¡2
2017¡¡J2¡¡¡¡26¡¡¡¡2¡¡¡¡ ¡Ý ¡¡¡¡¡Ý
2018¡¡J2¡¡¡¡24¡¡¡¡6¡¡¡¡ ¡Ý ¡¡¡¡¡Ý
2019¡¡J2¡¡¡¡36¡¡¡¡6¡¡¡¡ ¡Ý ¡¡¡¡¡Ý
2020¡¡J2¡¡¡¡25¡¡¡¡1¡¡¡¡ ¡Ý ¡¡¡¡¡Ý
2021¡¡J1¡¡¡¡12¡¡¡¡0¡¡¡¡ 5 ¡¡¡¡3
2022¡¡J1¡¡¡¡ 6 ¡¡¡¡0¡¡¡¡ 6 ¡¡¡¡1
2023¡¡J1¡¡¡¡ 9 ¡¡¡¡0¡¡ ¡¡5¡¡ ¡¡1
2024¡¡J1¡¡¡¡ 1 ¡¡¡¡0 ¡¡¡¡1¡¡ ¡¡0
2025¡¡J1¡¡¡¡ 0¡¡ ¡¡0¡¡ ¡¡0 ¡¡¡¡0