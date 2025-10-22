我が家・坪倉由幸、観葉植物が増えた部屋をカスタム “オシャレ”な自宅ショットに反響「神バランス」「統一されていて素敵」
お笑いトリオ・我が家の坪倉由幸（48)が20日、自身のインスタグラムを更新。観葉植物が増えた自宅を“カスタム”したことを明かし、部屋の写真を披露した。
【写真】「おしゃれ」「神バランス」たくさんの観葉植物に囲まれた坪倉の自宅ショット
これまでの投稿で、ベランダらしき場所や室内に飾られた観葉植物を紹介してきた坪倉。この日の投稿では「増えたんで いろいろ改良」と植物の数が増えてきたことを理由に“模様替え”したことを報告した。
「#髪の毛も増えたらなぁ #なんて思ってたら頭に草生えてるみたいになってて草w」とちゃめっ気を交え、観葉植物がライトアップされるなどしたオシャレな部屋でたくさんの観葉植物に囲まれてくつろぐ様子を紹介した。
コメント欄には「おしゃれ」「素敵すぎる」「めっちゃいい感じ」「統一されていて素敵」「癒やされてます」「神バランス」「素敵な空間、おしゃ〜ですね」などの声が寄せられている。
